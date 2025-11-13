「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１２日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉アルテミスＳ５着の白毛馬マルガ（牝、須貝）は、引き続き武豊とのコンビでつわぶき賞（１２月１３日・中京、牝芝１４００メートル）に向かう。

矢作勢の動向。１０月京都で新馬勝ちしたテルヒコウ（牡）と、先週の京都で未勝利戦を勝ったネッタイヤライ（牡）は東スポ杯２歳Ｓ（２４日・東京、芝１８００メートル）へ。９月阪神の新馬戦を制したフリーガー（牡）は京都２歳Ｓ（２９日・京都、芝２０００メートル）へ向かう。デイリー杯２歳Ｓに登録していたスターオブロンドン（牡）は同レースを回避。古川奈穂とのコンビで福島２歳Ｓ（１６日・福島、芝１２００メートル）に向かう。

９日の京都で新馬勝ちしたヒルノプーリア（牝、北出）はカトレアＳ（２９日・東京、ダート１６００メートル）に向かう。

〈美浦〉無傷２連勝でサウジアラビアＲＣを制したエコロアルバ（牡、田村）は朝日杯ＦＳ（１２月２１日・阪神、芝１６００メートル）に向かう。

東スポ杯２歳Ｓの１週前追い。６月の阪神で新馬戦Ｖを飾ったサレジオ（牡、田中博）は美浦Ｗで６Ｆ７９秒８−３７秒０−１２秒０。併せたレーベンスティール（５歳オープン）らに手応えで見劣った。「馬体が５０キロくらい増えていて、なかなか絞り切れない現状です。少しでもいい状態で送り出せるように取り組みたい」と渋い表情の田中博師。未勝利−オキザリス賞を連勝中の僚馬サトノボヤージュ（牡）は、疲れがなければカトレアＳへ。