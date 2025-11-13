「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

仕上げに抜かりはない。レガレイラが１２日、美浦Ｗで躍動感あふれる走りを披露。昨年の有馬記念を制し、秋の始動戦となったオールカマーでも牡馬相手に快勝。実績＆内容ともに抜けた存在で、昨年５着の雪辱を果たす準備は整っている。一方、栗東ではココナッツブラウンが坂路を軽やかに駆け上がって順調ぶりをアピール。クイーンＳ、札幌記念で連続２着と今夏に本格化した勢いを大舞台でぶつける構えだ。

文句なしのＡ評価で、リベンジの準備はＯＫだ。グランプリホースの貫禄をまとい、レガレイラが朝イチの美浦Ｗに登場。前後に僚馬を置く形で折り合いをつけ、道中をリズム良く運ぶと、最後の直線は持ったままの手応えで余力十分にフィニッシュ。６Ｆ８３秒１−３７秒４−１１秒４の時計でガルサブランカ（４歳２勝クラス）、アルセナール（４歳オープン）にそれぞれ１馬身先着した。

木村師は「ゴールに向かって頑張ってくれていると思いましたし、設計図通りに対応できた」と納得の表情を浮かべる。調教後は厩舎で鞍とハミを外すと開放感に満たされ、馬房にゴロンと横になる姿も。そんなリラックスした愛馬に「トラブルなく健やかにいてくれました」と目を細めた。

始動戦のオールカマーは５７キロを背負いながら牡馬を一蹴。「春以来の競馬だったけど折り合いも良かったし、騎手の指示通りに動きながら最後も脚を使ってくれた。いい競馬だったと思っています」と評価する。

主戦の戸崎圭は「（骨折明けの）宝塚記念の時はノメるような走りだったが、前走では改善されていた」と復調を感じ取る。舞台となる京都芝２２００メートルにも「直線が長く、（仕掛けを）待てるコース。比較的乗りやすいと思います」と攻略に自信をのぞかせた。

昨年は直線の不利もあって５着。指揮官は「競馬なのでスムーズじゃないこともある。結果はつらいものでしたが、人も馬も一つの経験になった」と前を向く。有馬記念覇者のエリザベス女王杯参戦は史上初。牡馬の一線級と渡り合ってきた誇りを胸に、３つ目のタイトル奪取へ堂々と挑む。