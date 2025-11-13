日経225先物：13日夜間取引終値＝140円高、5万1260円
13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては196.69円高。出来高は7253枚だった。
TOPIX先物期近は3378.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比19.17ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51260 +140 7253
日経225mini 51265 +145 157432
TOPIX先物 3378.5 +12.5 11586
JPX日経400先物 30465 +80 744
グロース指数先物 723 +1 490
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
