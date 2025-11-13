　13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比140円高の5万1260円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万1063.31円に対しては196.69円高。出来高は7253枚だった。

　TOPIX先物期近は3378.5ポイントと前日比12.5ポイント高、TOPIX現物終値比19.17ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51260　　　　　+140　　　　7253
日経225mini 　　　　　　 51265　　　　　+145　　　157432
TOPIX先物 　　　　　　　3378.5　　　　 +12.5　　　 11586
JPX日経400先物　　　　　 30465　　　　　 +80　　　　 744
グロース指数先物　　　　　 723　　　　　　+1　　　　 490
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース