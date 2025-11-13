ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が12日、16年目シーズンに向けて始動した。ロードバイクでみずほペイペイドームに現れ、朝から汗を流した。今季はケガでの長期離脱があり、レギュラー定着後ワーストの20試合。7年契約最終年を迎える来季の全143試合出場へ「クビ覚悟で生き残る」と強い決意を示した。来春の大分県内の合同自主トレでは確実性のある打撃を磨く。

ロードバイクで通勤した柳田はみずほペイペイドームで始動した。「練習っすよ、練習。もう帰りますよ」と軽く汗を流し、午前10時半過ぎにはさっそうと健脚を生かして、去った。すっきりとしたメッシュ交じりの短髪でサングラス姿。まだまだ若い37歳だが、来季のテーマは謙虚だ。

「もう来季は、すがるっす。試合に出たいので、生き残る。クビ覚悟で、競争に加わっていくだけでしょ」

激しい外野のレギュラー争いを勝ち抜くことを16年目の柱とした。今季は4月11日のロッテ戦で受けた自打球による「右脛骨（けいこつ）骨挫傷」での約5カ月間の離脱もあり、主力になって以来ではワースト20試合の出場だった。打率・288、4本塁打、9打点だったがポストシーズンで勝負強さを発揮。全11試合でヒットを放ち、打率・378、2本塁打、5打点。阪神との日本シリーズ第5戦は0―2の8回に値千金の同点2ランで5年ぶり日本一の立役者となった。

そして、しばし休養後にこの日から再始動。「すがるだけっす」と繰り返すが、意識するのは35歳シーズンで達成した23年以来の143全試合出場だ。10月9日に37歳の誕生日を迎えた際に小久保監督からはハッパをかけられた。「俺は37歳（09年の38歳シーズン）のときにCSまで全試合フルで出たと伝えていますよ」。事前のプレッシャーもかかったが「そりゃあ、全部出たいっすけど、出られるか」と体と向き合いながらだが、ノルマ達成を目指す。

新設タイトルである「長嶋茂雄賞」はあえて意識せずにいく。走攻守で魅了した野手へ贈られる新タイトルは、背番号9にはぴったりだが「いやいやいやいや、そんなのでかすぎる。自分はきつい」とレギュラー獲得を第一とし、試合に出ることでチームに貢献するつもりだ。

来春は大分県内で合同自主トレを行う予定。「競争ですし、生き残り打法で。一打一打を大事にいく」。正左翼手の筆頭だが、より確実性を重視し、競争を勝ち抜いていく。

（井上 満夫）