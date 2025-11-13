守備のベストナインを選ぶ「三井ゴールデン・グラブ賞」が12日に発表された。ソフトバンクは周東佑京内野手（29）が2年連続2度目、牧原大成内野手（33）はプロ15年目で初受賞となった。リーグ優勝を飾った阪神からはセ・リーグでは史上最多となる7人が選ばれた。これまでは04年中日の6人が最多だった。

初代「ミスター」のタイトルも欲しい――。2年連続2度目受賞となった周東は、来季から創設される「長嶋茂雄賞」に名乗りを上げた。外野手部門の最多得票数を得た韋駄天（いだてん）は12日、みずほペイペイドームでの秋季練習後に「一発目（初代）で獲れたら、歴史に名前が残るのでうれしい。自信はないけど、目指したいですね」と話した。

今季はすべて中堅手として96試合に出場。「特にリーグ後半からは思った通りに守れました。失策もあったけど、チャレンジした結果。センターで勝負できるからこそ、試合に出られている」と定位置の堅守を振り返った。打率もキャリアハイの・286で、さらに35盗塁で3年連続盗塁王も受賞した。

来季から走攻守で顕著な活躍をし、ファンを魅了した選手に“ミスタープロ野球”を冠したタイトルが加わる。周東も魅了できる能力を備えている。「1年間試合に出ることができたら目指したい。そのために1年間、まずは試合に出ることかなと思います」。今季は度重なる故障もあり、出場試合数は3年ぶりに100試合を下回った。来季は選手会長も“卒業”し、プレーに全集中できる。キャリアハイである24年の123試合を超えることも、十分可能だ。