¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÌîÍºÂç¡ÖËÜÅö¤ËÇ®¤¤10·î¡¢11·î¤Î½©¤ÎÀï¤¤¤ò¡×¡¡¿Ê²½¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇCS½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾
¡¡ÃæÆü¤ÎÂçÌîÍºÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£±£²Æü¡¢¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢£µ£°£°£°Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î£±²¯£·£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÏÃæÆüÅê¼ê¿Ø¥È¥Ã¥×¤Î£±£±¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò£¸ÅÙ¤â»ß¤á¤ëÂç³èÌö¡£¡ÖËèÇ¯´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤àÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ¸¤¨È´¤Åê¼ê¤È¤·¤Æ£Ã£Ó¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÂçÌî£±¿Í¤À¤±¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ£²¤Ä½ç°Ì¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Ú¶â¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç£±£°·î¤ËÇ®¤¤Àï¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡£²Ç¯Á°¡Ê£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤Î·ÀÌó¹¹²þ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÂçÌî¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤í¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ê¬¾¡¤Æ¤Ø¤ó¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Áª¼ê¤¬£±ÈÖ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µåÃÄ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤Ï¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤óÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¤ÈÅê¤²¤Æ¤Æ¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ÈµÕ½±¤Ø¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î²òÀâ¤ò£²»î¹ç¤·¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Èºå¿À¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤º¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ù¤Ê¥Á¡¼¥à¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤ËÇ®¤¤£±£°·î¡¢£±£±·î¤Î½©¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Íèµ¨¤Ç£±£¶Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ£±£²Ç¯°ÊÍè¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë£Ã£Ó½Ð¾ì¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£