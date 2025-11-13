¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤Î»ÑÀª¤ò²¤½£½Ð¿È¤Îà¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢á¤¬Àä»¿¡Öº£¤Î»þÂå¤Ï·Î¸Å¤·¤Ê¤¤ÎÏ»Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×
¡¡¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤âÂçÀä»¿¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£´ÆüÌÜ¡Ê£±£²Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËëÆâÎ´¤Î¾¡¡Ê£³£°¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ£´Ï¢¾¡¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÁ°¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÄ¹¤¤¤Î¤Ç½¸Ãæ¤·¤Æ¡ÊÀ±¤ò¡Ë¿¤Ð¤»¤¿¤é¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£¹âÅÄÀî¿³È½Ä¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤Ï¡ÖÆ¬¤ò¾å¤²¤º¤ËÍýÁÛÄÌ¤ê¤ÎÁêËÐ¡£¤¦¤Þ¤¤¡¢¶¯¤¤¡£»Ä¤ê¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Àï²Ò¤Ë¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î£²£±ºÐ¡£³Ñ³¦¶þ»Ø¤ÎÇ®¿´¤µ¤Ç·Î¸Å¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢°ìµ¤¤ËÈÖÉÕ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£³¾ì½ê¤Ç¿·´ØÏÆ¤ÏÎòÂå£±°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉµÏ¿¡ÊÇ¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»°Ìò£²¾ì½êÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¾ì½ê¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢°ìµ¤¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢½Ð¿È¤Ç¡¢²¤½£½é¤ÎÂç´Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÄ¸Í¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¶×²¤½§¡Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£ÉáÃÊ¤Î»ÑÀª¡¢·Î¸Å¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¿©»ö¡Ä¡£°ìÆü¤Î£²£´»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¡ÊÂ¾¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ï¡Ë¤½¤³¤¬°ã¤¦¡£º£¤Î»þÂå¤Ïà¤·¤ó¤É¤¤á¤È¸À¤Ã¤Æ·Î¸Å¤·¤Ê¤¤ÎÏ»Î¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁêËÐ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÄ¸Í¿ÆÊý¤Ï¡¢ÎòÂå£±°Ì¤È¤Ê¤ë½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£¹¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÇ¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¡¢ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°ÂÀÄ¶Ó¤¬²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Æ±¤¸²¤½£½Ð¿È¤ÎÂçÀèÇÚ¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¡£¿·Âç´ØÃÂÀ¸¤Î´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£