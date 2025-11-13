真木あかりの12星座占い【11/13〜11/19】みずがめ座は素晴らしい集中力に恵まれる時期

牡羊座

周りの力を借りて乗り切りたい1週間

バタバタと慌ただしい星回り。自分ではどうにも解決しにくい、なかなか介入できない問題事が待ち受けている暗示も出ています。覚えておいていただきたいのは、この時期は「ひとりで解決しなくてもいい」ということ。しかるべき機関や人に相談し、力を借りることで最善の結果に結びつきます。「自分でやったほうが早い」「頼ると迷惑をかける」といった発想は、脇に置いておきましょう。周りの人も、あなたからの相談を待っているかもしれません。

牡牛座

ときにはひとりのんびり過ごして

対人関係で想定外のことが増える時期だけに、周りの人の顔色をうかがってばかりで気疲れしそう。「誰にどう思われようと構わない、自分は自分」とわかってはいても、なかなか踏ん切りがつかないのがこの時期です。疲れたり落ち込んでいるときは、気が進まない用事は断るのもいい選択に。ゆったり過ごして、自分らしいペースを取り戻したいところです。表面的にあれこれ取り繕うよりも、飾らない正直な言葉こそが相手を動かす時期でもあります。

双子座

モノとの付き合い方が転機を呼び込む

不要なものを処分したり、人に譲ったりと、身の回りをスッキリ整えたくなる見通し。壊れたものは買い直す前に「本当に必要？」と自分に問い直す時間をもってみるといいでしょう。手放したら意外と爽快だったり、別の新しい経験につながるなら、今のあなたにとって必要な「転機」であるはずです。なお、人にあげる場合は相手の気持ちをよく確かめてからが◎。よかれと思ってのことでも、この時期のギフトはありがた迷惑になりやすいのです。

蟹座

人間関係のバランスを意識してみて

「こだわるべきこと」と「こだわらなくてもいいこと」を明確に分けることでスムーズな1週間に。特に、あなたが頑張っても変えられないことについては応援だけにとどめ、自分のことに集中したほうがいいでしょう。なお、身近な人が過去のわだかまりや誤解を持ち出し「いまさら!?」とびっくりしてしまうこともあるのかも。ただ、相手にそこまで悪気はないはずなので、丁寧に話せばわかってもらえるはず。今だからこそ相手に届くホンネもあるでしょう。

獅子座

完璧じゃなくてもそれがプラスに

フットワークの軽さがプラスに働く1週間。パーフェクトを目指して立ち止まるよりも、思いついたことを試しながら調整していったほうが最終的にベストな結果につながる見通しです。多少のハプニングは楽しむくらいの気持ちでいると、それがきっかけでご縁に恵まれたりプライベートが充実するでしょう。そんなアクティブな空気のなか、ふと立ち止まって「幸せってなんだろう？」と考え直す瞬間も。価値観の転換点が訪れる時期でもあります。

乙女座

主役は自分と思って動いてみたいとき

13日から15日にかけては、あなたが主導権を握る形で物事が動いていきそう。空気を読んだり、自分には無理と人任せにしたりすると振り回される一方になるので、人よりも一歩前へ出て周囲をリードするくらいのつもりでいるといいでしょう。この時期は身近な人ほど反応がいまひとつだったり温度差があったりするのですが、気にしなくて大丈夫。わかる人にはわかりますし、タイムラグはあっても物事は前に進んでいきます。今は、動いてみることが大事。

天秤座

運気のアップダウンは気にしなくて大丈夫

やや迷いが生まれやすい時期。ふだんはすんなりとできていることが不思議と手こずることで「このままで大丈夫かな」「そろそろ辞めどき？」と不安と焦りがマーブル状に入り交じるのです。ただ、ここでの迷いは長続きするものではなく、すぐにふだんどおりに戻すことができる見通し。料理に慣れている人でも、なぜかうまく味が決まらないときがあるように、気にしすぎる必要はありません。ただし不調を軽視するのは×。しっかり休んで様子を見て。

蠍座

やる気はそのままにあえてのペースダウンを

向上心が高まるとき。高い目標を立てて頑張るのは素敵なことですが、何かと見通しが狂いやすいのが今週。ハードルをむやみに上げるとパンクする可能性大。悪くすると周りの人を巻き込むことにもつながるので、安全なラインをよく見極めておくといいでしょう。19日以降は多少なりとも安定してきます。それまでは、強気で進めたくなったときほど立ち止まる、調子がいいときほど注意深くなってみるなど、逆張りの発想で過ごすのもいい選択となるはず。

射手座

やりたいことにとことん没頭できる

素晴らしい集中力に恵まれる時期。仕事や読書、勉強などはいつも以上にはかどることでしょう。最近、じっくり考え事をする時間ももてずにきた人は、スマホやPCをOFFにしてじっくり自分と向き合ってみるとよさそう。慌ただしさのなかでついスルーしていた、大事なことに気づけるかもしれません。自分自身にしっかりと目を向ける時期である一方で、周りの人とのコミュニケーションが無頓着になりやすい暗示も。行き違いにはふだん以上に注意して。

山羊座

柔らかなまなざしで今できることを

人よりも多くのことに気づける時期だけに、自分にも他人にもダメ出しが多くなるかも。「そんなやり方ではうまくいかない」「ぬるま湯につかっていてはダメになる」など、正しくはあってもなかなか厳しい現実であることも多いはず。ただ、自分へのダメ出しは、やりすぎるとストレスを増やし、他人へのダメ出しは少なからず緊張感を生むもの。今、頑張っている事実にも目を向けて、できることから微調整を意識してみるとポジティブな流れを作れるはずです。

水瓶座

ワクワクは行動につなげてこそ開運に

知的好奇心が高まる星回り。「やってみたい」「面白そう」と感じることがいくつも見つかり、いてもたってもいられずアクティブに動き回ってみる人も。実は、これは大正解。「いずれ時間ができたら」と思っていると、結局タイミングが合わず関心も冷めていくのがこの時期。心が熱いうちに視野を広げることが大事です。ただ、お金まわりのことははっきりさせておくこと。使途不明金があったり、貸し借りを曖昧にしたりするとトラブルを呼び込みます。

魚座

人とのつながりを大切に育てて

不思議な巡り合わせがあるかも。ふだんならまず縁のない人や出来事と接点が生まれたり、遠い存在と思っていた人といい対話ができたりと、ご縁に感謝したくなる人は多いでしょう。自分とは違うタイプの人と接点が生まれることで、パートナーや仕事相手との向き合い方にもいいヒントをもらえるかもしれません。一方、仕事は何かとハプニング含みに。関係各所とは密に連絡を取り合って、いざというときは誰でも対応ができるよう根回しをしておいて。