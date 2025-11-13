短いけど女性らしい♡【40・50代】が一気に垢抜ける「ショートボブ」って？？

ショートより程よく長めにカットされたシルエットが、上品で女性らしい印象をつくる「ショートボブ」。丸みのあるフォルムで、大人世代の髪悩みを自然にカバーしやすいのも魅力です。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめのくびれショートボブをピックアップ。軽やかさと品の良さを両立した、こなれ感のあるスタイルをご紹介します。

グレージュカラーのエアリーショートボブ

柔らかなグレージュがふんわり感を引き立てるショートボブ。根元を軽く立ち上げ、後頭部に丸みを出すことで自然な奥行きをプラス。ゆるく巻いたようなラフな毛流れが軽やかで、こなれた印象に仕上がります。動きのあるシルエットが上品さの中にも、抜け感が漂うデザインです。

タイトな襟足でつくる上品ショートボブ

ベージュカラーが柔らかな艶を引き立てるストレートニュアンスのショートボブ。襟足をタイトにおさえてすっきりまとめ、トップはふんわりと立体感をプラス。耳掛けにすることで顔まわりもすっきり見え、清潔感のある大人スタイルに。シンプルなのに洗練されたムードを感じさせる仕上がりです。

レイヤーで魅せる上品ショートボブ

深みのあるダークブラウンと、ふんわりとしたレイヤーカットが特徴のショートボブ。毛束感をつけて動きを出すことで、ナチュラルな立体感が生まれます。上品でエレガントな印象ながら、レイヤーを入れることで軽やかさも◎ 落ち着いたトーンが肌になじみ、大人の魅力を引き立てます。

明るいのに上品見えするハイトーンショートボブ

赤みを抑えたホワイトベージュ系のハイトーンカラーが目を引くショートボブ。透け感のある明るさで軽やかさを出しつつ、ストレートラインを活かしたシンプルなシルエットで、コンパクトにまとめています。カラーで魅せる、上品かつモードなスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@shimanaka_futur様、@kzs_hair様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里