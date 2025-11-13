ポルシェ「718Boxster」を公開

女子テニスプレーヤーの加藤未唯が、自身のインスタグラムで約970万円の“愛車”の運転席に座った写真を公開。ファンからは「横に乗せて欲しい」「とってもお似合いです」など羨望のコメントが寄せられている。

黒いワンピース姿で、真っ赤なオープンカーの運転席に座った加藤。他の写真では、ガレージに納まった愛車の横に佇む姿や、青空の下を実際にドライブする様子が写し出されている。加藤は自身のインスタグラムで、「免許を取得してから5年が経ちました！ゴールデンドライバーばんざい 今後も無事故無違反での運転を心がけます」と報告している。

加藤の“愛車”は、ドイツの自動車メーカー「ポルシェ」の高級スポーツカー「718Boxster」。同社の日本版サイトによれば価格は968万円で、加藤は2020年の投稿で「ポルシェセンター京都様とのタイアップにより、真っ赤な718ボクスターに乗る事になりました」と、初心者マーク付きの車の様子を報告していた。今回の投稿でも「いつもありがとうございます！！」とつづっている。

この投稿にはファンから「ボクスター大事にしてるね」「おめでとうございます！」「真っ赤なポルシェ、open carを運転する未唯さん、相変わらずお綺麗です」「横に乗せて欲しい〜」「メチャ、お似合い」「相変わらず真っ赤なポルシェがとってもお似合いですね」などの反響が届いていた。



（THE ANSWER編集部）