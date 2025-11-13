「駅のホームでスマホを落とし、気づいた時は電車の中」飛行機のために戻れず、GPSを眺め続けた女性の絶望

旅行先でのスマートフォンの紛失は、想像するだけで血の気が引く事態だ。大阪府の50代女性は、県外への旅行中に起きた絶望的なエピソードを寄せた。

「駅のホームに携帯を落とし、気づいた時は電車の中でした」

しかし、空港に向かっており飛行機に乗らなければならず、取りには戻れない…（文：境井佑茉）

落とした場所は分かるのに「取りにも行けず、携帯交換までして…」

そんな絶望の中、女性は

「GPS機能で駅にピコーン、ピコーンと光っているMy携帯を眺め途方にくれてました」

と、当時の状況を書いていた。このGPS機能とは、おそらくiPhoneの「探す」機能や、Googleの「デバイスを探す」機能のことだろう。同行者のスマホや、タブレットなど別の端末からログインし、確認したのだろうか。

マップ上で自分のスマホが点滅しているのを眺めながら、空港へ向かい続けなければならない。その焦燥感は想像に難くない。また、悲しいことに旅行のタイミングも不運だった。

「年末年始を挟む一週間の旅行だったため、連絡が出来ないと困ることがあり、泣く泣く旅行先で遺失物届を出して新しい携帯と交換することに」

連絡できない不安に加え、手痛い出費まで発生してしまった。とても悔しい思いをしたことだろう、今でも忘れられない出来事だと振り返った。

「そこにあることが分かっているのに取りにも行けず、尚且つ携帯交換までして、余計な出費が掛かったと言う忘れられない思い出です」

