日本プロ野球選手会が初めて単独主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダで行われ、３８選手が参加した。昨年までＮＰＢとの共催だった。近年はトライアウトで獲得が決まるケースが減り、一時は廃止も検討されていた。選手会の要望で決まった存続に意味はあったのか。畑中祐司記者が「見た」。

ＮＰＢ１２球団２９人以外に、独立リーグや社会人、さらに米国、韓国を含め計４５チーム８５人の編成担当が詰めかけた。シーズンを通して他球団をチェックしているＮＰＢ球団は別にして、関心度の高さが表れていた。

前ソフトバンクの又吉は、通算５０３登板という実績を誇りながら参加を決めた。「試合での結果、打者の反応を見てもらえるのはありがたい」。２１年オフに独立リーグ出身で初めてＦＡ権を行使し、中日から移籍。「独立リーグから、そこ（海外）までいってみるのもプラスになる」と野球人として挑戦の舞台に立った。

ＮＰＢに限らずに現役続行を目指す選手は少なくない。一方で前広島・山足は「今日が最後」と引退を決めて参加した。「今日は何打席も立てる」と家族らに最後のプレーを届けた。最年長４０歳の前広島・松山は、野手１０人で唯一の３安打で４８６３人の観客を沸かせた。現役へのこだわり以上に“本拠開催”が参加の決め手だった。慣れ親しんだユニホーム姿は、この日が最後だ。

選手会の森事務局長は「選手の要望がある限りは続けたい」と総括した。ファンも含めて需要がなくなることは、ないだろう。（畑中 祐司）