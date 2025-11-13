◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、都内の所属ジムで、同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝と王座決定戦へ向け練習を公開した。「既に仕上がって心も体も整えてきた。自信を持って戦える」と万全の調整をアピール。過去７戦の経験を集約した「シン・ボクシング」で試合に臨むことを明かし、「ボクシング界と言えば井上兄弟という概念をぶっ壊していきたい」とぶち上げた。

天心が「シン・ボクシング」で世界を取る。２０戦全勝（１５ＫＯ）のＷＢＯ世界バンタム級級１４位セレックス・カストロ（２５）＝メキシコ＝との２回のスパーリングでは、以前よりアップライト（直立）気味な構えからすり足で距離を詰め、右ジャブから左ストレートを上下に打ち込んだ。デビューから７戦。「いろんなスタイルに挑戦してきた」との試行錯誤を経て「今回は全部を集約した新しいボクシング、『シン・ボクシング』が出せると思っている」と手応えを口にした。

「世界一」のトレーニングにも取り組んできた。ボクシングに転向してから約２年半、米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手も師事する柔道整復師の矢田修氏の下で、体のバランスを意識しながら重心をコントロールする「ＢＣ（バイオメカニクス・コーディネーション）エクササイズ」を行っている。「無駄なものがなくなり、動きも思考もシンプルになってきた。自分で自分（の体）を動かすという感覚が見つかった」と天心。ワールドシリーズで２連覇を果たしＭＶＰにも輝いた山本に続き、自身も世界一に「なると思います」と力強く語った。

拓真の兄は世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝。尚弥は天心と同じサウスポーに構えて拓真の練習相手を務めるなど、父・真吾トレーナー（５４）を含めた井上ファミリーで打倒・天心への準備を進めている。井上兄弟を「ザ・ボクシング」と表現してきた天心は「本当に純度の高い格闘技の試合ができると思う。ボクシング界と言えば井上兄弟という概念をぶっ壊していきたい」と宣戦布告。「格闘技の強さだけでは意味がない。人としてどう強くなるのかを自分の体を通して見せていきたい。那須川天心というものが人生実験」と目を輝かせた。（勝田 成紀）

〇…公開練習には、大橋ジムから北野良トレーナー（４６）、鈴木康弘トレーナー（３７）、拓真のいとこで東洋太平洋ウエルター級２位の井上浩樹（３３）の３人が視察に訪れた。北野トレーナーは「スタイルが少し変わっている。新しいことにチャレンジしている。ボクシングから少し遠ざかって変則的に変えてきたのかな」と印象を話した。浩樹は天心の変化について「狙いはなんとなくイメージはできたが、ここでは言いません」と収穫を口にした。