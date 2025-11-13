◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝１１月１２日、栗東トレセン

マイルＣＳ・Ｇ１に出走するジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）が１２日、１週前追い切りで、順調な仕上がりをアピールした。

負荷は軽くとも、どっしりした重厚な馬体を存分に弾ませた。栗東・坂路を単走し、５３秒２―１２秒０。最後までリズム良く駆け上がった。１週前は主戦の川田が騎乗し、しっかりと全体時計を出すのがいつものパターン。

だが、この日は助手騎乗でしまいだけ仕掛ける程度で「富士Ｓを使ったことを上手に使おうという意図。目いっぱいの追い切りはもう必要ない」と高野調教師は説明する。

前哨戦の富士Ｓは２着。国内のマイル戦で初黒星を喫する形となった。しかし、休み明けで本番を見据えた仕上げ、５９キロを背負っての走りと考えれば、力を見せた一戦だった。

指揮官は「前走のパフォーマンスを受けて、もうあとは整えるだけでいいという感じ。（前走の状態と）全然違うんじゃないかと思う」と手応え十分。２０年グランアレグリア以来、史上９頭目の同一年春秋マイルＧ１連覇に向けて突き進む。

（山本 理貴）