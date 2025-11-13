

話題のワークマン「XShelter」を身にまとい、ヨーロッパ4カ国（ハンガリー・ルーマニア・ポーランド・チェコ）の旅に出た（筆者撮影）

【画像を見る】「ワークマン暖冬対策ウェア」XShelterを旅先で着用して着心した様子

現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第14回後編は累計56万点を販売した「ワークマン暖冬対策ウェア」XShelterを着用した正直な感想をお届け。

ワークマン暖冬対策ウェア。気温10度以下の海外で検証

ワークマンの暖冬対策衣類『XShelter（エックスシェルター）』が話題だ。XShelterは断熱シート（特殊な素材）を使った製品で、寒さや暑さなどの外部環境を遮断。衣服内を最も快適な状態（湿度50％・温度30〜33℃）に保ってくれる。とどのつまり“着る断熱材”“着る魔法瓶”といったイメージの製品で、1日の気温差が10℃以上あるような日の「今日何を着ていいのかわからない問題」をこれ一枚で解決してくれる。

商品ラインナップはアウターからパンツ、手袋まで全25種類。販売価格は5000円以下の製品がほとんどで、アウターに絞ると税込み2900〜9800円の範囲で販売されている。



XShelter商品ラインナップ（筆者撮影）

ネットには「コスパ最高」「軽くて着やすくて暖かい」といった高評価の声で溢れているが、レビューの中には「やっと買えた」「買えました！」など、在庫不足を示唆するようなコメントも散見される。実際、2024に生産したXShelterシリーズ40万点はすぐ完売。手に入らなかった顧客から、おしかりと落胆の声が数多く寄せられ、かえって顧客満足度を下げる形になってしまったという。しかし今年は「衝撃の本気生産」と称して、社運を懸ける覚悟で125万点を生産。充実の在庫量でワークマンは冬の到来に備えている。

では、果たしてそのXShelterの実力は本物なのか…！？

今回私はアウターシリーズ最安値、税込み2900円の『XShelter断熱βライトウォームジャケット』を検証することにした。これを装備して、最低気温0〜10℃のヨーロッパ4カ国（ハンガリー・ルーマニア・ポーランド・チェコ）の1週間旅に出る。

日本より先に冬の足音が近づいてきているヨーロッパ。現地の人たちはダウンやコートを着たり、手袋やマフラーを着けている中、噂のXShelterの防寒力はどうだったのか。正直な感想をお届けしたい。



筆者が着用したXShelter（筆者撮影）



2025年10月のチェコ・プラハ。最低気温は0℃だった（筆者撮影）

外気温3℃「ヒートテック＋XShelter」正直な感想

旅の中で、私はXShelterを装備して、日中の気温が3℃しかない、チェコのプラハの歴史地区をブラブラと歩いてみた。同製品はポリエステル100％で作られているが、フカフカした着心地で、重さはパーカーと同じくらい。伸縮性があり動きやすい、が、熱を逃がさない構造になっているせいか、腕回りなどはややタイトめの作りになっている。身長167.8センチの私は、サイズ表に照らし合わせるならMサイズが適切だが、個人的にはLサイズのサイズ感でちょうどいい。

中に着たのはヒートテックのタイツとシャツ、YONEXの半ズボン、半袖シャツだ。3℃という温度に対してかなり軽装であるが……。



プラハ滞在中のファッション。ヒートテックのタイツとシャツ、YONEXの半ズボン、半袖シャツの上からXshelterを着るスタイルだ。ちなみに、プラハの歴史地区は1000年以上の歴史を持ち世界遺産に登録されている。とどのつまり「ヨーロッパの京都」といった街並みだ（筆者撮影）



プラハ午前9時の気温（筆者撮影）

結論からお伝えすると、「あ、これ全然余裕でいけるわ！」といった嬉しい悲鳴を上げた。寒いと感じることはまったくなく、むしろ脇汗を少しかいてしまうくらい暖かった。

これはXShelterが素晴らしい防寒力を誇っている証明であり、インナーやパンツなど、XShelter以外の部分にヒートテックという保温性の高いものを着たことも良かった。それにより、荷物は少なく軽装で身動きしやすいのに、しっかり防寒できた。

なおXShelterには8つの機能性（断熱・吸光発熱・保温・軽量・耐久撥水・ストレッチ・袖調整可・反射材付き）があるのだが、今回の検証で私は「吸光発熱の効果がものすごく高いのではないか？」という感想を抱いた。これは私が着用したXShelterが黒色だったことも影響しているかもしれないが、日が差しているときの3℃と日が沈んだときの3℃では、体感の温度に大きな差があったのだ。

けれどご安心いただきたい。プラハでは夜間に気温が0℃まで下がったが、このとき下半身に追加でスウェットを装備してみた（つまり、ヒートテックのシャツとタイツの上にYONEXの半ズボン、半袖シャツを重ね、その上にさらにスウェット下とXShelterを着用した形だ）。

その結果、衣服内は寒さとはまったく無縁。快適に屋外で過ごすことができた。なお旅の途中で小雨に降られたときは、同製品の撥水性がしっかり機能してくれた。リュックに突っ込んでも目立つようなシワは付かなかった。



ハンガリーで小雨に降られたときに撮影。肩まわりに付着した雨水が衣服に吸収されず、表面で撥水しているのがわかる（筆者撮影）

軽くて収納しやすいのも魅力

XShelterの魅力は防寒力だけでなく、軽くて収納しやすくしわになりにくいことだ。だからリュックの中に入れておき、「ちょっと寒いな」というときに出したりしまったりしやすい。

筆者は日本からヨーロッパへ移動する飛行機の中では、上はエアリズム、下はスウェットをはいて過ごしていた。

飛行機の中は晴天下でこそ「半袖で正解だったな」といった温度に感じたが、日が沈むと機内が一気に寒くなってきったので、私はリュックからXShelter（Lサイズ・ブラック色）を取り出した。



渡航中は膝掛けとしても活用しました（筆者撮影）

ワークマンは2025年9月に行われた新製品発表会にて、この衣服の機能性について「究極の無感覚状態」と表現していた。今回のフライトで、私はその意味を理解した。寒くも暑くもない快適な温度を保ってくれるのだ。



中国の広州で乗り継いだ際、ラウンジでシャワーを浴びた直後の筆者。エアリズムを着用している（筆者撮影）

ココが意外といいかも…。XShelterが「旅の相棒」にピッタリなワケ

同製品の「収納力と安全性の高さ」も見逃せない魅力の一つだ。両サイドにはジッパー付きのポケットが付いており、長財布程度の大きさであれば楽々収納できる。左側には内ポケットも付いており、私はここに飲料用の水（500ミリないし1リットル）を入れて持ち運んでいた。最もお気に入りだったのは左胸のジッパー付きポケットだ。スマホが余裕で入る大きさで、私はここに名刺入れ（財布代わり）を入れていた。

海外旅行ではスリなど軽犯罪対策が必要不可欠になるが、ジッパー付きの胸ポケットに入った貴重品を奪い取るのは難しい。さらに同製品のジッパー部分は収納できる構造になっているため、より安全性が高い。ちなみに私はXShelterを着て、プラハの街で約30分のランニングを行ったが、ジッパーは上下左右の振動に対してビクともしなかった。



ジッパーが収納できる点がGOOD（筆者撮影）



ロング缶のビールも楽々入る。筆者は海外渡航中、XShelterがあればショルダーバッグやスーパーの買い物袋が不要だと気が付き、途中から手ぶらスタイルで旅を楽しんだ（筆者撮影）

実は、筆者は気温5℃のハンガリー到着時にはインナーにエアリズムとスウェットを着てXShelterを羽織っていた。

さすがにインナーがシンプルだと寒いかも…



10月14日のハンガリー到着時の気温。日本よりだいぶ寒い（筆者撮影）

近所のコンビニに買い物に行くなど、数十分程度の時間であれば特に大きな問題はないと感じた。が、この服装だけで四六時中過ごせるかと言われたら、それはちょっと厳しそうだ。なぜなら首元や手先、下半身から体温を奪われてしまうから。

外気温が5℃前後の環境になってくると、肌をさらけ出しているところ、特に手先は刺すように寒い。下半身の防寒力も弱いと感じた。ここでの寒さ対策を怠った結果、全身の体感体温が総崩れになることを私は学んだ。

どうやら「XShelterを身にまとっていれば万事解決」というわけではなさそうだ。中に着るインナー選びも非常に重要である。先ほど書いたように、ヒートテックなど保温性に優れたものを着るのがいいだろう。さらに、同製品は首の上の方までジッパーが閉まるとはいえ、今にも雪が降りそうな極寒地ではマフラーや手袋など、小物類をしっかり装備した方がいいだろう。

まとめると、私は今回の検証を通じてこのような感想を抱いた。

・XShelterはコスパ抜群の製品

・防寒力に圧倒的強みあり

・極寒地では手袋など小物類を着用、またはインナーに保温性の高いものを着るなどの工夫が必要

・軽くてしわになりにくく、持ち運びやすい

・旅の相棒として最適

最後に余談だが、私は今回の旅で荷物の最小化のため、あえてパジャマを持っていかなかった。よってベッドでは上半身裸で寝ていたのだが、チェコで宿泊したホテルは部屋の暖房機が故障しており、寒くてとても寝られない……。背に腹は代えられなかった私は、XShelterをパジャマとして活用。気持ちよく眠ることができた。ありがとうございます。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）