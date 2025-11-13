話題の高校生俳優・藤崎ゆみあ、香港で魅力全開グラビア 『ヤンジャン』表紙に登場
俳優・藤崎ゆみあ（崎＝たつさき）が、13日発売の『週刊ヤングジャンプ』50号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。
【写真】香港で魅力全開のグラビアを披露した藤崎ゆみあ
広島出身の藤崎は、日本テレビ系ドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』の阿久津由利役でドラマ初出演を果たし、菅田将暉が歌うドラマ主題歌「ユアーズ」のジャケットに起用され、MVにも出演。さらに、人気俳優の登竜門ともいえる『第102回全国高校サッカー選手権大会』の19代目応援マネージャーに起用された。
さらにデビュー以降、『東京メトロ』『オロナミンC』『ピュアポテト』など数々のCMやドラマに出演し、13日配信開始のNetflixシリーズ『イクサガミ』にも出演中。話題沸騰中の藤崎が、香港で撮り下ろしに挑んだ。かわいく爽やかで溌剌（はつらつ）とした、今注目の高校生の魅力が詰まったグラビアとなっている。
ほか、センターグラビアに由良ゆら（＃よーよーよー）、巻末グラビアに沢美沙樹、特別付録小冊子にはこばしり。が登場する。
