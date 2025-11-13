¹â²¬Ááµª¡¢¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤ÇÅ·³¤Í´´õ¤È¿ÍÀ¸½é¶¦±é¡¡Âç¸¶Ý¯»Ò¤ÈÂè4ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Å·³¤Í´´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡ÙÂè5¥·¡¼¥º¥ó¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¤¤ç¤¦13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Âè4ÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¡ÈºÇÇ¯¾¯¤Î½÷À»à·º¼ü¡ÉÌò¤ÇÂç¸¶Ý¯»Ò¡¢¡ÈÀµµÁ¤ò´Ó¤¯ÊÛ¸î»Î¡ÉÌò¤Ç¹â²¬Ááµª¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÂç¸¶Ý¯»Ò¡¢¹â²¬Ááµª¤é¤È¶ÛÇ÷¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦Å·³¤Í´´õ
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤«¤éÊü²Ð¤·¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤ÎµÒ¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»¦³²¡½¡½¡Ö»à¤Î¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿ºÇÇ¯¾¯¤Î½÷À»à·º¼ü¡¦º´Æ£ÎéÆà¡ÊÂç¸¶¡Ë¡£¸½ºß¼ý´ÆÃæ¤Îº´Æ£¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î¡¦À¶¸¶Èþ¹á¡Ê¹â²¬¡Ë¤Ë¿·¤¿¤Ê»¦¿Í¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»öÂÖ¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ø¡£¥¥ó¥È¥ê¤ÎÌÌ¡¹¤È¤È¤â¤Ë¼èÄ´¤Ù¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿Í´õ»Ò¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë½÷Æ±»Î¤ÎÆ®¤¤¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÎù¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¡õ¾Ð´é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿ÎéÆà¤Ï¡¢½ª»Ï¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤«¤ÄÛ£Ëæ¤Ê¶¡½Ò¤Ë¡¢Í´õ»Ò¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Å¨¤ÏÎéÆà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÇ½¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ëÀ¶¸¶¤¬¿Í¸¢Âº½Å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¤ÎÎ©²ñ¤¤¤òÍ×µá¡£ÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¥¥ó¥È¥ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ì¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢¶¡½ÒÄÌ¤ê¤Î¾ì½ê¤«¤é¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÈ¯¸«¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎéÆà¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Í´õ»Ò¤Ï¿¿ÁêµæÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢À¶¸¶¤â¼èÄ´¤Ù¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ëµö²Ä¡£
¡¡ÎéÆà¤ÈÀ¶¸¶¡½¡½Á´Êý°ÌÄìÃÎ¤ì¤Ì½÷À¤¿¤Á¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶Ë¸Â¤Î¹¶ËÉÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ´õ»Ò¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Í´õ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¡¢¿¿Áê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¿¿¼Â¤È¤Ï¡£
¢£Âç¸¶Ý¯»Ò¡Êº´Æ£ÎéÆà¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¥ó¥È¥ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ö¤ï¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»à·º¼üÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ºÎÌ¡£¿©»öÌÌ¤Ç¤ÏËè¿©Á°¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò4Ê¬¤Î1¶Ì¿©¤Ù¡¢±¿Æ°ÌÌ¤Ç¤Ï¿å±Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ëÆü¤Ë¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë±Ë¤¤¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È±·¿¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£´ÆÆÄ¤Ë¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¡Ö¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ãÌ£¤ÎËö¤Ë¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¹À²ð¤µ¤ó¤È¤Ïº£Ç¯¡¢ÉñÂæ¡Øºù¤Î±à¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤ÏÅ·³¤¤µ¤ó¤È¿Æ»Ò¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼èÄ´´±¤È»à·º¼ü¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´Ø·¸À¡£»£±ÆÁ°¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸À¥»¥ê¥Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È´Ø·¸À¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ÞÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´é¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Ëè²ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÎéÆà¤Ï»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÄ©ÀïÅª¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤¿µó¶ç¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá¤·¤¤²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÎéÆà¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ºÇ¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹â²¬Ááµª¡ÊÀ¶¸¶Èþ¹á¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤È¤ÏÄ¹¤¯Í§¿Í´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤È¤Ï¡Ä¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¸½¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¡£³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¸«»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢12Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼èÄ´¤Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¶õµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡Ä¡£°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»ä¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÂç¸¶Ý¯»Ò¡¢¹â²¬Ááµª¤é¤È¶ÛÇ÷¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦Å·³¤Í´´õ
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¡ÊÅ·³¤¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤Î¼èÄ´¤Ù¥Á¡¼¥à¡á¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤¬µ×¡¹¤Ë¤·¤ÆÂÔË¾¤ÎºÆ·ëÀ®¡£12·î26Æü¸ø³«¤Î¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¡Ø·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡×¡Ù¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÈïµ¿¼Ô¤¿¤Á¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²ÄÎù¤Ê¤¤¤Ç¤¿¤Á¡õ¾Ð´é¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿ÎéÆà¤Ï¡¢½ª»Ï¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¡£Ìµ¼Ùµ¤¤«¤ÄÛ£Ëæ¤Ê¶¡½Ò¤Ë¡¢Í´õ»Ò¤â¿¶¤ê²ó¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Å¨¤ÏÎéÆà¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÇ½¤ÊÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ëÀ¶¸¶¤¬¿Í¸¢Âº½Å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¤ÎÎ©²ñ¤¤¤òÍ×µá¡£ÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¥¥ó¥È¥ê¤ËÂÐ¤·¡¢°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ì¹½¤¨¤ò¸«¤»¤ë¡£¤½¤ÎÌðÀè¡¢¶¡½ÒÄÌ¤ê¤Î¾ì½ê¤«¤é¡¢°äÂÎ¤Î°ìÉô¤òÈ¯¸«¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎéÆà¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿Í´õ»Ò¤Ï¿¿ÁêµæÌÀ¤Î¤¿¤á¡¢À¶¸¶¤â¼èÄ´¤Ù¤ËÆ±ÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ëµö²Ä¡£
¡¡ÎéÆà¤ÈÀ¶¸¶¡½¡½Á´Êý°ÌÄìÃÎ¤ì¤Ì½÷À¤¿¤Á¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¶Ë¸Â¤Î¹¶ËÉÀï¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ´õ»Ò¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Í´õ»Ò¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ê¤Ç¡¢¿¿Áê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¯¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¿¿¼Â¤È¤Ï¡£
¢£Âç¸¶Ý¯»Ò¡Êº´Æ£ÎéÆà¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¥ó¥È¥ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Ö¤ï¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»à·º¼üÌò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ºÎÌ¡£¿©»öÌÌ¤Ç¤ÏËè¿©Á°¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò4Ê¬¤Î1¶Ì¿©¤Ù¡¢±¿Æ°ÌÌ¤Ç¤Ï¿å±Ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤ëÆü¤Ë¤Ï1500¥á¡¼¥È¥ë±Ë¤¤¤À¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°áÁõ¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¿¿¤Ã¹õ¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È±·¿¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¡£´ÆÆÄ¤Ë¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ç¡Ö¥Ü¥Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ãÌ£¤ÎËö¤Ë¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ¹À²ð¤µ¤ó¤È¤Ïº£Ç¯¡¢ÉñÂæ¡Øºù¤Î±à¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤ÏÅ·³¤¤µ¤ó¤È¿Æ»Ò¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼èÄ´´±¤È»à·º¼ü¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´Ø·¸À¡£»£±ÆÁ°¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ì¸À¥»¥ê¥Õ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¤È´Ø·¸À¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤âÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ÞÃçÎÉ¤¯¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´é¤ËÉ¿ÊÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Ëè²ó¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡ÎéÆà¤Ï»ä¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÄ©ÀïÅª¤ÊÌò¤Ç¤¹¡£¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥Ñ³è¤ò»Ï¤á¤¿µó¶ç¡¢¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èá¤·¤¤²áµî¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÎéÆà¤Ï¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤Æº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£ºÇ¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹â²¬Ááµª¡ÊÀ¶¸¶Èþ¹á¡¦Ìò¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡¡Å·³¤Í´´õ¤µ¤ó¤È¤ÏÄ¹¤¯Í§¿Í´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤Ç¤´°ì½ï¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»£±Æ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡Ù¤È¤Ï¡Ä¡£¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¸½¾ì¤Ï½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¡£³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¸«»ö¤Ê¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢12Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´¶Æ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼èÄ´¤Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Å·³¤¤µ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¶õµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¡Ä¡£°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»ä¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¾×·â¤Î·ëËö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢ÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£