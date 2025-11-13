MLBのGMミーティングが日本時間12日、ラスベガスで行われ、ドジャースのゴームズGMが大谷翔平選手ら日本人選手のWBC出場についてコメントしました。

大谷選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手のドジャースの日本人選手3人は前回のWBCでも出場し、日本を大会の優勝に導きました。2026年のWBC出場についてゴームズGMはこの日の取材対応で「まだWBCの話はしていない。近いうちに話し合うと思う」と話しました。

大谷選手は今季55本塁打102打点で打率.282の成績。投手としては14試合の先発で1勝1敗防御率2.87をマーク。WBCについて大谷選手は4月に「選んでいただけるならそれは光栄なことですし、まずはそこまでの成績、立場も含めてしっかりとしたものを今年1年示していかないといけない」と語っており、前回の出場について「子どもの頃から見ている中で1つ目標にはしている場所ではあったので、本当にプレーできてよかったなというのが前回大会の感想かなと思います」と語っていました。