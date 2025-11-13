

ワークマン「暖冬対策ウェア」爆売れの理由（筆者撮影）

【画像を見る】シリーズ累計56万点！ ワークマンの暖冬対策アウター「XShelter」はこんな感じ

現役ウーバー配達員で「肉体派ライター」の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の現場レビュー」を届けます。第14回前編はシリーズ累計56万点を販売。ワークマンの暖冬対策アウター「XShelter（エックスシェルター）」を取材しました。

累計販売数56万点。ワークマン「暖冬対策ウェア」の快進撃が止まらない

季節の進行は“今年も”遅くなりそうだ。気象庁が10月21日に発表した最新の「3か月予報 11月〜1月」によると、向こう3カ月の気温は期間のはじめを中心に、全国的に平年並みか高くなるという。



気象庁公式サイトより引用

こうなってくると難しいのが服装選びだ。ここ最近は朝晩こそ「少し寒いかな？」と感じるようになったが、日中はそこまででもない。もし今年が暖冬になった場合、防寒力が高いアウターを着る頻度は少なくなるはず……。欲張りな願いかもしれないが、暖秋も暖冬も1枚あれば乗り切れる、魔法のようなアウターが欲しい。ただし物価高で生活が苦しいので、価格帯は1万円を絶対に超えてほしくない……。

そんなワガママな願いを叶えてくれる「神アウター」がアパレル業界の黒船、ワークマンから発売されている。

商品名は「XShelter断熱βライトウォームジャケット」。税込み2900円という低価格でありながら、断熱・吸光発熱・保温・防風・耐久撥水・軽量など、充実した機能性を備えている。公式サイトのレビューは★4.4／5。購入者からは「今年の冬はこれ1枚でいけそう」「冷蔵室でも大丈夫」「コスパ最高」など高評価の声ばかり……。



XShelter断熱βライトウォームジャケット2900円。色はブラック、ネイビーグレー、セージグリーン、レッドの4色がある（ワークマン公式サイトより引用）



筆者はブラックをセレクト（筆者撮影）



XShelterの裏面はこんな感じだ（筆者撮影）

「同社のエックスシェルターシリーズは2024年から販売を始め、昨年は生産した40万点すべてが売り切れました。今年は125万点の在庫を用意してますが、9月1日の販売開始から1カ月で16万点を販売。売れ行きの初速が好調すぎて、さっそく在庫の心配をしているところです」

嬉しそうな苦笑いを浮かべて教えてくれたのは、同社の広報担当の松重尚志氏だ。松重氏によると、同製品はXShelterのアウターとして最安値で販売されており、主に「ワークでの使用（働く人の使用）」を想定しているという。



今年の3月に第1子が誕生。パパとしても頑張っている広報担当の松重氏（同社提供）

「通勤での利用や営業マンの利用など、寒暖差が10度以上ある外と中を、行ったり来たりする方にオススメの商品です。使い勝手にも自信があります。ストレッチ性のある生地なので動きやすく、両サイドと左胸にはファスナー付きのポケット、右側の内側には長財布も収まるポケットが付いてます。洗濯もできます。ワークマン1063店全店で販売してますので、ぜひ一度店頭で“着る断熱材”を手に取っていただけたら……」



左胸のジッパー付ポケットは、スマホが余裕で入る大きさ。筆者は海外旅の際にここに名刺入れ（財布代わり）を入れていた（筆者撮影）



両サイドのジッパー付のポケットは、長財布程度の大きさであれば楽々収納できる。ロング缶のビールも入るので手ぶらでコンビニに行ける（筆者撮影）

−15℃まで対応。今日何着ていいか問題を解決できる「未来の服」

XShelterシリーズを一言で表現すると“着る断熱材”“着る魔法瓶”といったイメージだ。外気温の影響を遮断し、衣類内を快適な温度に保ってくれる。筆者は2025年9月1日、同社の新製品発表会の会場に設けられた「マイナス18℃の冷凍庫」の中で、税込み2900円のXShelterを着て防寒力を検証 → 保温性の高いインナーの上に長袖を着て、上からコートとマフラーを装着している状態より暖かいと感じ、その防寒力に衝撃を受けた。



マイナス18℃の冷凍庫の中で偶然お会いした、ワークマン社外取締役の濱屋理沙氏。なお濱屋氏が着ているXShelterは税込9800円のもので、筆者が着ているXShelterとは種類が異なる（筆者撮影）



マイナス18℃の環境下でワークマン暖冬対策ウェアの「防寒力」を検証する筆者（筆者撮影）

「海外などでは“冬はTシャツの上にダウンを着る”といったファッションを選ぶ方も増えているようです。私たちとしても近年の暖冬傾向や暖房機器の進化など、外も中どちらも暖かくなった状況を踏まえ、ウェアも変化（進化）する必要があると考えました。これがエックスシェルター開発の経緯です。暖かさはもちろん、動きやすさだったり、今日何を着ていいのかわからない問題を解決するような製品を目指しました」

外気温マイナス15℃〜プラス15℃までの環境下で「強み」を発揮できるXShelter断熱βライトウォームジャケット。松重氏は「将来的にはTシャツ1枚とエックスシェルター1枚、これさえあれば大丈夫と思ってもらえる社会を作りたい」と語ってくれた。

これは補足だが、XShelterは「いま守ることで、みらいを守る」をテーマに、日本赤十字看護大学附属災害救護研究所と共同開発。普段着による日常の厳暑・厳寒・雨対策を進めることで、災害に備えることを目指している。とどのつまり普段身に着けるものが「防災服」の機能性を持っているということ。

そういった意味で、XShelterは様々な願いが込められた「未来の服」と表現するのがふさわしいかもしれない。

その一方で、同製品には「課題」もあることを松重氏は教えてくれた。

絶好調の売れ行き。それでもワークマンが現状に満足できないワケ

「エックスシェルターシリーズは期間、場所、世代、年齢を問わない“幅広い製品”を目指して開発しました。しかし一部のお客様から“デザインがワークっぽい”といった声を頂戴しております。今後どうしていくか、社内で検討しているところです」



ワークマン公式サイトスクリーンショット

計4色（ブラック、ネイビーグレー、セージグリーン、レッド）のカラーラインナップの内、たしかにブラック以外のカラーは“仕事着っぽい”印象を受ける。私生活で着用するには、ファッション的にやや難易度が高いか。機能性は唸るほど優れているだけに、この点は少しもったいないかもしれない。購入者からは他にも、「思ってたよりサイズ感がタイト」といった声もあるようだ。

ワークマンは「声のする方に、進化する」という経営理念を大切にしている。その証拠に、XShelterシリーズは昨年の7アイテムから25アイテムへ、今年は大幅に商品ラインナップを拡充させた。これはお客様からの「手袋も欲しい」「ネックウォーマーなどの小物もあればいいのに」といった声を丁寧に拾い上げたからだ。



充実した小物のラインナップ（筆者撮影）

暖冬対策を意識して新たな素材を採用するなど、「未来の声」も先取りするワークマン。松重氏は今後の展望についてこのように語ってくれた。

「現状に満足する気はありません。デザインや素材をより良くしたり、商品ラインナップを増やしたり……。直近の目標としては、今年の在庫125万点をすべて売り切ることです。ここで在庫を残してしまうと、来期以降に思い切った動きが取りにくくなると思うので」

開発までに約5年の長い時間を要したXShelter。最も苦労したのは「価格と素材のバランス」で、2つの素材を混ぜて製品化するなど、血の滲むような試行錯誤を繰り返して製品化したそうだが……。さらなるアップデートを狙う「攻めの姿勢」に、不覚にも私は取材中にワクワクしてしまった。

え、そんな使い方もあるの？ 着る断熱材「意外な活用方法」

「電気代節約のため、エックスシェルターをアウター用ではなく、室内着用に購入されるお客様もいるようです。これさえあればエアコンなしでも暖かいみたいで……。他にも、店頭でのラッピング需要、プレゼント用に購入されるお客様が多くいらっしゃいます。娘さんからお父さん、おじいちゃんなどに贈られているようです。これは私の推測ですが、エックスシェルターはプレゼントの価格帯として丁度よく、それでいて機能性が高いので、こういった現象が起きているのかなと……」

ワークマンは現在、ロードサイドへの出店を加速させている。2021年3月末時点で880店だったロードサイドの店舗数は、2025年9月末時点で1017店舗。わずか5年間未満で137店も増加した。その地域に住んでいる方が実際に店頭で手に取り、商品の性能を確かめることができるからこそ、室内着用やプレゼント用といった購入につながっているのかもしれない。

広報部に配属される前は店長として、現場の最前線で働いた松重氏は「オンラインストアは電子カタログだと私たちは考えています。お客様に正しい情報を伝えるための努力を続けていきたいです」とも語ってくれた。2025年9月1日からはワークマン公式アプリがスタート。リアル店舗とオンラインストア、同社の今後の動きに目が離せない。

（佐藤 大輝 ： 肉体派ライター・ウーバー配達員ライター）