まさか育成で獲得できるとは…ドラフト育成指名でも支配下に限りなく近い「3選手」

今岡（写真）や中山、渡辺らは支配下を勝ち取れるか(C)産経新聞社

10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議では、12球団から支配下73選手、育成43選手の名前が挙がり、計116名がNPBへの門を叩きました。

しかし、支配下選手と育成選手ではスタート地点が異なり、年俸、契約金などの待遇面で大きな「差」があるのも事実です。

【画像】押さえておきたい「ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

ドラフト取材歴の長いスポーツライターは言います。

「支配下選手が正社員なら、育成選手は契約社員。この世界でビッグマネーをつかむなら、まずは支配下選手になることが大事です。とはいえ、各球団とも新人選手獲得は限られた予算内で行わなければならない。現在のプロ野球は『お金は入ってから活躍して稼いでください』というシステム。そういう意味でも育成選手は喜んでいる場合じゃない。しっかりアピールして、支配下を勝ち取らなくてはならないんです」

前述のライターに、育成指名ながら支配下に限りなく近い3選手をピックアップしてもらいました。

【水戸啓明高・中山優人投手（ロッテ育成1位）】

「これほどの逸材を育成で獲得できたとは、球団からすれば大ヒットでしょう。素材としては申し分なく、3年間、しっかり身体作りをしていけば、先発ローテーションを任せる大器になっても不思議ではないです。この夏もスカウトが集結する中で、完全試合の偉業を達成するなど、勝負根性も素晴らしい。同じ茨城出身の木村優人投手と同タイプ。ZOZOマリンのマウンドに立つ日が今から楽しみですね」