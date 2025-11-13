ÊÑ²½¤¹¤ëMLB¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ø¤Î¡È¥ß¥«¥¿¡É¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬¾Ú¸À¤¹¤ëÊÆµå³¦¤Î»ö¾ð¡ÖÅÏÊÆ¤ò»Ö¤¹Áª¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡·ãÆ®Â³¤¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ªËë¤«¤éÌó2½µ´Ö¡£ÊÆµå³¦¤Ç¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¤ÎGM²ñµÄ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µå³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÊÔÀ®ÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ëFAÀïÀþ¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°ÀÅ¤À¡£NPB¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢º£°æÃ£Ìé¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÊÆµå³¦¤ÇFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¾ºÂÀ¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤Ê¤É¤Î·ÀÌó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº£Åß¤Î»Ô¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢³ÆµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¥ß¥«¥¿¡É¤âÊÑ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¢¤é¤æ¤ë°ÜÀÒ»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤¹¤ëÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖDan Patrick Show¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Öº£¤ÏÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬ÆüËÜ¤Ë·¡¤êµ¯¤³¤¹¤Ù¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£³ÍÆÀ¤ËËÄÂç¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Öº£¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÃåÃÏÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤ËÍ§¹¥Åª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅÏÊÆ¤ò»Ö¤¹Áª¼ê¤Î¹Í¤¨Êý¤òÌÀ³Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎºÍÇ½¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¿¤À¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤ÏÍË¾¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤·¡¢¡ØÆüËÜ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤á¤¿¤¤¡Ù¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤ÏÌîµåÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢·ÐºÑÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤âºÇ¹â¤ÎÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤ÎÀ®¸ù¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Â¾µåÃÄ¤Î´Ø·¸¼Ô¤â¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤é¤ä¤êÊý¤ò¿¿»÷¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡Â¿¤¯¤ÎMLBµåÃÄ¤¬Ìð°õ¤ò¸þ¤±¤ëÆüËÜµå³¦¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
