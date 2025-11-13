ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¡×¡¡¼õ¾Þ³Î¼ÂMVP¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¡È¥é¥¤¥Ð¥ëÉÔºß¡É¤òÊÆµ¼Ô¤¬Ã²¤¯¡ÖÈà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¤µ¤»¡¢MVPµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿ÂçÃ«(C)Getty Images
¡¡ÆóÅáÎ®¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÂ×´§¡É¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î14Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÉôÌç¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î3Æü¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö56ËÜÎÝÂÇ¤È132ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Æó´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤È¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥ó43-38¡Ê43ËÜÎÝÂÇ¡õ38ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£¤¤¤º¤ì¤âÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÞÈ´¤±¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Î¤½¤ì¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬À¤´Ö¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Ê¿Á³¤ÈÆóÅáÎ®¤òºÆ»ÏÆ°¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢102ÂÇÅÀ¡¢20ÅðÎÝ¡¢OPS1.014¤È¸®ÊÂ¤ß¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òµÏ¿¡£Åê¤²¤Æ¤â14ÀèÈ¯¡Ê47²ó¡Ë¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥µ¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨2.87¡¢WHIP1.04¡¢62Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡Ö55ËÜÎÝÂÇ¡õ62Ã¥»°¿¶¡×¤Î¶â»úÅã¤âÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤ó¤Ê·æÊª¤ÎMVP¼õ¾Þ¤ò¿äµó¤¹¤ëÀ¼¤Ï¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Æâ¤Ç¤âº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¶É¡ØABC 7 NY¡Ù¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆºÇ½ª¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿3¿Í¤È¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¿ô¤Î¥¢¥¦¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀÁÏ½Ð¤Î¿ô¤Ç¤Ï¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¥½¥È¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â20ÅÀ¤â¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤µ¤é¤Ë¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¼éÈ÷Åª²ÁÃÍ¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥½¥È¤Î¼éÈ÷»ØÉ¸¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀìÇ¤Åª¤Êµ¯ÍÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ë²ÁÃÍ¤ÎÂç¤¤µ¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¥½¥È¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿Á´¤Æ¤ò¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤âÈà¤ÏÅêµå¤â¤¹¤³¤Ö¤ë¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇÅÀ¿ô¡Ê132¡Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬¥ê¡¼¥°¤ò¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿WPA¡Ê¾¡Íø´üÂÔÃÍ¤òÉ½¤¹»ØÉ¸¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤ÎÉÔºß¤òÃ²¤¯À¼¤â¤¢¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØNBC Sports¡Ù¤Î¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥×¥ê¥ª¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬»Ä¤·¤¿À®ÀÓ¤Ïºòµ¨¡Ê24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤è¤ê¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï»Ë¾å½é¤Î¡Ø50ËÜÎÝÂÇ¡¦59ÅðÎÝ¡Ù¤òÃ£À®¤·¡¢130ÂÇÅÀ¤âµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ò¤ï¤º¤«47²ó¤·¤«´Ô¤»¤º¡¢102ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î¹×¸¥¤Ï¸«¤»¤¿¤¬¡¢47¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÂç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤à¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤ÏÈà¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¥í¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡×
¡¡°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢³Î¤«¤ËÎò»ËÅª¤Ê1Ç¯¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÎÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÊá¼ê»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë62ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë125ÂÇÅÀ¡¢OPS.948¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.589¤Î¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê28ºÐ¤ÎÌ¾¼ê¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢MVPÅêÉ¼¤Ë¤âÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÀ¤¸¤ë¥×¥ê¥ª¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ï56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤È¤Îº¹¤òËä¤á¤ë¤Ë¤Ï»ØÌ¾ÂÇ¼Ô°Ê¾å¤ÎÌò³ä¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥½¥È¤ÏºÇ¸å¤Î2¤«·î¤ÇMVPµé¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡²¾¤Ë¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÄÌ»»7ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ë¼¡¤°¡¢ÎòÂå2°Ì¤Î²ó¿ô¡Ê4¡Ë¤È¤Ê¤ëÂçÃ«¡£¤½¤ì¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢À¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤ÏËþÉ¼¤Ë¤Ê¤ë¤«ÈÝ¤«¤°¤é¤¤¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]