Ｊ３最下位の沼津は１２日、静岡・裾野市内でホーム・群馬戦（１６日）に向けて公開練習を行った。１１日に発表された１０月度のＪリーグ月間ベストゴール（Ｊ３）に選ばれたＭＦ向井ひな太が、二度目のスーパーゴールでチームを残留に前進させることを誓った。

衝撃の一発が生まれたのは１０月１２日のアウェー・金沢戦。前半７分、カウンター攻撃でハーフウェーライン付近から独走し、ペナルティエリアのすぐ外で左足を振り抜いて先制点を突き刺した。「そんなにすごかったイメージはない」と謙遜しつつ、「自分の得意なプレーだった」と笑顔を見せた。プロ２年目で個人賞は初。友人からもたくさんの祝福が届いたという。

チームは前節（９日）の琉球戦を３―２で制し、５試合ぶりの白星を挙げた。ＪＦＬの結果により残留圏となった１９位の讃岐とは勝ち点３差。最終節に直接対決を残しており、逆転できる可能性は十分ある。「自分の役割は点を取って勝たせるだけ」と鼻息荒く宣言した。

群馬とは５月のアウェー戦で０―０。ＤＦ菊地やＭＦ瀬畠はＪＦＡアカデミー福島時代の先輩に当たるだけに「相手が怖がるプレーをしていく。ギャフンと言わせたい」と不敵に笑った。金沢戦を上回る劇弾を放り込み、今季初連勝を呼び込む。

◇沼津のＪ３残留条件メモ ＪＦＬはＪリーグ入会申請をしていないホンダＦＣの２位以内が確定したため、Ｊ３で１９位以上なら残留が決まる。最下位となった場合、ホンダが優勝ならＪＦＬ２位チーム（滋賀か青森）との入れ替え戦（１２月７、１４日）。ホンダ２位の場合は滋賀が優勝のため、滋賀がＪ３に自動昇格し、沼津は自動降格となる。