グラビアアイドルの新田妃奈（25）が誕生日前日の12日、自身のインスタグラムを更新。DVDやデジタル写真集の一部カットを公開した。

2ndDVD「えちえちプリンセス」ではノースリーブの水色ニットトップスに黒いミニスカート姿で教壇に立つ教師ショットを投稿。デジタル写真集「令和一エロい完売クイーンのすべて」からは水色のワンピースを脱ぎランジェリーを露出したショットをアップし、「スマホ、デジタル端末で是非ゲットして大容量90ページグラビアチェックしてね 絶対満足してもらえると思う内容だよ」と呼びかけた。

さらに16日には東京・秋葉原で午後3時半から「えちえちプリンセスリリースイベント」を開催することも伝えた。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎ」「セクシー過ぎるし可愛い過ぎる」「美しい天使」「見とれちゃいました」「いろんな事教えてください」「こぼれそう」「めっちゃエッチ」「エチエチな足の裏」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。特技は暗算。血液型A。