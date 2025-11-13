広島・矢野がゴールデン・グラブ賞の奪還に意欲を示した。今年は遊撃手部門で巨人・泉口に次ぐ2位と2年連続受賞を逃し、「シーズン通して試合に出ていたら勝負できた賞。もう一回、来年は頑張りたい」と話した。

今季出場112試合のうち先発85試合で打率・208の数字が示すように、打撃不振でベンチスタートが増えたことも受賞を逃した一つの要因となったことから「少しでも打てれば、試合に出るチャンスも増える」と打撃向上を期した。