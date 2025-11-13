ジョリーパスタ×くまのがっこう♡冬の福袋2026でほっこり冬支度

ジョリーパスタから、人気絵本「くまのがっこう」とコラボした冬の福袋2026が登場♡福袋には、もこもこ・ふわふわ素材のキルティングバッグ、湯たんぽ、中綿マフラーに加え、ジョリーパスタ自慢のスパゲッティや全国で使える4,000円分のお食事券がセットになった大変お得な内容です。抽選は公式アプリで11月13日(木)よりスタート。冬のおうち時間やおでかけにぴったりの限定アイテムを手に入れてみませんか？

福袋限定！もこもこアイテムで冬を快適に



くまのがっこう キルティングバッグ

©BANDAI

くまのがっこう 湯たんぽ

©BANDAI

くまのがっこう 中綿マフラー

©BANDAI

福袋には、「くまのがっこう」のジャッキーをモチーフにした限定アイテムが詰まっています。

キルティングバッグ（約W270×D140×H250mm）: パステルイエローのやさしい色合いにジャッキーやトマト、パスタのカラフルな裏地プリント付き。

軽量でマチもあり収納力も◎

湯たんぽ（約W190×H305mm）: もこもこカバーにジャッキーのイラスト入り。電子レンジで加熱して繰り返し使えるジェルタイプ。

中綿マフラー（約W960×H150mm）: ボア素材とキルティング生地のふわふわマフラー。コラボタグがアクセントで外出やおうち時間に活躍します。

カンロの新作「スノーマロウ」で冬を味わう♡“ショコラ×マシュマロ”が生む雪の世界

ジョリーパスタ自慢の味とお得な特典



ジョリーパスタ スパゲッティ

ジョリーパスタお食事券 4,000円分（500円×8枚）

福袋には、自宅でジョリーパスタの味を楽しめるスパゲッティ100g×5束と、全国のジョリーパスタで利用可能な**お食事券4,000円分（500円×8枚）**がセット。

お食事券は2026年1月1日～6月22日まで使用可能で、1回の会計で複数枚の併用もOK。冬の特別な食卓や家族・友人とのシェアにもぴったりです♡

©BANDAI

ジョリーパスタ冬の福袋で心も体もほっこり



「ジョリーパスタの冬の福袋2026」は、**店舗受け取り5,000円(税込)・宅配5,500円(税込)**で抽選販売。

公式アプリから応募し、限定もこもこアイテムとジョリーパスタのスパゲッティ、お食事券4,000円分を手に入れて、寒い冬も心も体も温かく過ごせます♡

冬のギフトや自分へのご褒美にもおすすめの限定福袋です。