¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µÆüËÜ£Ö£Ó´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µ¡¢£±£¶Æü¡¦Åìµþ£Ä¡Ë¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬£±£²Æü¡¢¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¤Ç¤Î¶¯²½¹ç½É¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ï¹çÎ®¤«¤é¤ï¤º¤«£µÆü¤ÇÆ±Î½¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ê½¼¼Â´¶¤òÆÀ¤¿£·Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ºÎ¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÁí³ç¡£ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤ÇºÎÍÑ¤¬³Î¼Â¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅ¬±þÅÙ¤ËËþÂ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°Æü¤Î¹Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤ÏÂ¼ÎÓ¤ÈÀ¾Àî¤¬»Ä¤ê£¸ÉÃ¤Þ¤Ç¤Ë¹½¤¨¤¬À°¤ï¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯°ãÈ¿¤Ç£±¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£½éµå¤ÇÉÔÍø¤ò¼õ¤±¤Æ¤È¤â¤ËËÞÂà¤·¤¿¡££±ÂÇÀÊ¤Ç£±ÅÙ¤Ë¸Â¤êÂÇÀÊ¤ò³°¤»¤ë¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é£±²ó»È¤¦¤È¤«¡ÊÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¤Ë¤ÏÌµÁö¼Ô¤Î¾õ¶·¤Ç£±£µÉÃ°ÊÆâ¤ÎÅêµå¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡Ö£·ÉÃ¡¢£¸ÉÃ¤°¤é¤¤»Ä¤·¤Æ¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¡¢¡È¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡É»ØÎá¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¸«¤»¤ëÅêÂÇ¤Î¶î¤±°ú¤¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÄ¹°æ¡¡µ£¡Ë