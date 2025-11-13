NY株式12日（NY時間15:03）（日本時間05:03）
ダウ平均　　　48269.95（+341.99　+0.71%）
ナスダック　　　23358.88（-109.42　-0.47%）
CME日経平均先物　51240（大証終比：+120　+0.23%）

欧州株式12日終値
英FT100　 9911.42（+11.82　+0.12%）
独DAX　 24381.46（+293.40　+1.22%）
仏CAC40　 8241.24（+85.01　+1.04%）

米国債利回り
2年債　 　3.564（-0.027）
10年債　 　4.065（-0.051）
30年債　 　4.661（-0.045）
期待インフレ率　 　2.287（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.643（-0.015）
英　国　　4.398（+0.011）
カナダ　　3.143（-0.029）
豪　州　　4.379（-0.013）
日　本　　1.684（-0.001）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.34（-2.70　-4.42%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4203.40（+87.10　+2.12%）

ビットコイン（ドル）
101212.38（-1393.79　-1.36%）
（円建・参考値）
1565万8567円（-215633　-1.36%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ