ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は３４１ドル高 シカゴ日経平均先物は５万１２４０円
NY株式12日（NY時間15:03）（日本時間05:03）
ダウ平均 48269.95（+341.99 +0.71%）
ナスダック 23358.88（-109.42 -0.47%）
CME日経平均先物 51240（大証終比：+120 +0.23%）
欧州株式12日終値
英FT100 9911.42（+11.82 +0.12%）
独DAX 24381.46（+293.40 +1.22%）
仏CAC40 8241.24（+85.01 +1.04%）
米国債利回り
2年債 3.564（-0.027）
10年債 4.065（-0.051）
30年債 4.661（-0.045）
期待インフレ率 2.287（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.643（-0.015）
英 国 4.398（+0.011）
カナダ 3.143（-0.029）
豪 州 4.379（-0.013）
日 本 1.684（-0.001）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.34（-2.70 -4.42%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4203.40（+87.10 +2.12%）
ビットコイン（ドル）
101212.38（-1393.79 -1.36%）
（円建・参考値）
1565万8567円（-215633 -1.36%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
