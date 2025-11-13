多様性が叫ばれる令和の時代にあっても、“不妊”という言葉はいまだに社会の中で重く響く。医学的には「1年間避妊をせずに性交しても妊娠しない状態」と定義されるが、その響きには「できない」という否定のニュアンスがつきまとう。そこに女性の人生や価値、幸福を結びつけて語る社会のまなざしが根強く残っていることこそ、最も深刻な問題だろう。

そうした現実の中で“不妊”を物語として描くことは、単なる恋愛や家庭のドラマを超え、社会に刻まれた偏見や沈黙を可視化する行為でもある。だからこそ、この題材をどう扱うかは、作品に問われる倫理と誠実さの問題でもある。

宇垣美里主演のドラマ『できても、できなくても』（テレ東系）は、その試みに挑む意欲作だ。コミックシーモアで連載された人気漫画を原作に、不妊をめぐる女性の苦悩と再生を描こうとしている。だが、その誠実な企図の一方で、「不妊を“物語”にすること」そのものの難しさを浮かび上がらせてもいる。

主人公の桃生翠（宇垣美里）は、ブライダルチェックで不妊症を告げられ、婚約者から「子どもを産めない女とは結婚できない」と言われて捨てられる。さらにその事実が職場に広まり、同僚から「女失格」といった言葉を浴びせられる場面は、社会がいまだに「女性＝母であるべき」という価値観を内包していることを、翠の孤立は生々しく映し出す。ここまでは、題材の痛みをきちんと描こうとする真摯さが伝わってくる。

しかし、物語が進むにつれ、当初の“社会的な痛み”が恋愛ドラマの枠に吸収されていく。翠が年下の月留真央（山中柔太朗）と出会い、自分の価値を取り戻していく姿には希望があるものの、その“心の再生”が「若い男性との恋」によって支えられることで、“女性の幸福”が再び異性のまなざしに依存してしまう構図が浮かび上がる。社会の偏見に抗う物語が、結果として別の依存関係の中に回収されてしまうのだ。

さらに、翠を追い詰める元同僚・滝沢（樋口日奈）が、翠の元婚約者で日向井建設の跡取り息子（渋谷謙人）と結婚するため、翠との愛人関係を公認する契約結婚を提案する展開は、不妊という現実的な苦悩を恋愛サスペンスの“刺激”として消費してしまっているようにも見える。視聴者の一部から「題材が恋愛ゲームの素材のように扱われている」と指摘が出るのも、このバランスの難しさを物語っている。

宇垣は出演発表時に、「“普通”という呪いから解放され、自分なりの幸せを掴むべく一歩を踏み出す際の背中は、きっと誰かの救いになれるのだと信じています。」とコメントしていたが、脚本と演出がそのテーマを支えきれているとは言い難い。翠は終始“受け身”の立場に置かれ、傷つきながらも反論する言葉を持たないまま物語が進む。社会の構造に翻弄される女性を描くならばこそ、彼女が“語ること”の重要性がもっと掘り下げられてよかったのではないか。

また、本作では「男性側の不妊」や「治療を共有するパートナーの葛藤」がほとんど描かれない点も惜しい。近年の調査では、カップルの不妊原因の約半数が男性側にもあるとされているにもかかわらず、ドラマの中では“妊娠できない”ことが依然として女性だけの責任として描かれている。こうした構図は、社会が長年築いてきた「母性＝女性の価値」という偏った物語を再生産してしまう危うさをはらむ。

“不妊でも幸せになれる”というメッセージを超えて、「なぜ社会は“産める／産めない”を価値の基準としてきたのか」を問うこと。それこそが、この題材を扱う上での核心にあるはずだ。昭和的な「母になることこそ女性の使命」という価値観が、令和の今なお文化や家庭に残り続け、それが職場や恋愛、家族の関係に影を落としている現実。翠の苦しみは、個人の問題ではなく、社会構造に刻まれた偏見そのものだ。

それでも、『できても、できなくても』という作品が存在する意義はある。不妊をテーマにしたドラマは依然として少なく、沈黙してきた痛みを可視化する試みは貴重だ。課題は、その痛みを「物語のための素材」としてではなく、「語るべき現実」として扱うことだろう。不妊症という女性が自分の人生を見つめ直すのか――その問いを正面から描くことができれば、タイトルに込められた「できても、できなくても」という言葉は、より深い意味を帯びて響いてくるはずだ。

