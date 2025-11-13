ジュニアの16人組「少年忍者」が今月30日をもって活動を終了すると12日、STARTO ENTERTAINMENTがジュニアの公式サイトで発表した。経緯を「一人一人が、より一層の活躍を多くの人に届ける高みを目指し、成長を遂げるため」と説明。今後、個人の活動に専念する。

ジュニアのファンクラブサイトで、リーダーの川崎皇輝（23）は「他と比べてもイレギュラーな体制の僕たちを選び、愛してくださったこと、感謝してもしきれません」と心境を吐露。久保廉（20）は「少年忍者で経験したこと、学んだことを生かして元気に笑顔で頑張っていきます」と前を向いた。事務所によると、退所するメンバーはいない。

グループは2018年に結成。事務所きっての大人数でアクロバットなどで高いパフォーマンス力を誇った。

ジュニアは今年2月の“再編”で「HiHi Jets」のメンバーら18人が新グループ3組を結成。少年忍者も“再編”で4人が新グループに所属し、17人組に。小田将聖さん（18）が4月末で事務所を退所し、現体制でのライブを8月に開催していた。今年に入り、旧ジャニーズ事務所時代に結成された6組が活動終了しており、今後のジュニアの体制に注目が集まる。