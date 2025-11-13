Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡¡ÈÍ©Îî¡É¥Á¥é¥ê¡ÖÂÎ¤òÃ¯¤«¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡×¡¡24ÆüÂó¿¿Àï¤Ø¼«¿®
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡¡Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ô12²óÀï¡ÕÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬12Æü¡¢WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÀ¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2¥é¥¦¥ó¥É¼Â»Ü¤·¤¿¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ò¸«ÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¶¯Îõ¤Êº¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¸«Éñ¤¦¤Ê¤ÉWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé14°Ì¤ò°µÅÝ¡£À¤³¦½éÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´°À®¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¡¢°ìÈ¯¤Ç¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ©Îî¡¦Å·¿´¡×¤ÏÆÍÁ³¡¢»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¥á¥¥·¥³¿ÍÀ¤³¦¥é¥ó¥«¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥í¤È¤Î¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¾åÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢Í©Îî¤Î¤´¤È¤¯Î¾¼ê¤ò¤À¤é¤ê¤È²¼¤²¤Æ¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ë¡£2²ó¤Ë¤Ï¤½¤Î·ä¤òÆÍ¤³¤¦¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤Ò¤é¤ê¤È¤«¤ï¤¹¤È¡¢¶¯Îõ¤Êº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¡£¡Ö²¿¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º£¤Îµæ¶Ë¤ÎÉôÊ¬¡£Áê¼ê¤òÆ°¤«¤¹Å¸³«¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡£20ÀïÁ´¾¡15KO¤Î¥Û¡¼¥×¤Ë²¿ÅÙ¤â¥í¡¼¥×¤òÇØÉé¤ï¤»¡¢´°Á´¤Ë»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡9·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÄÁÈ¯¸À¡£¤³¤ÎÆü¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÃ¯¤«¤¬Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤½¤³¤¬¥Ï¥Þ¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¤½¤Î¶Ë°Õ¤Î°ìÃ¼¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»î¹ç¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÀ¤³¦Àï»ÅÍÍ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´Éô¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥·¥ó¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬½Ð¤»¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈÆÃ¤ÎÆ°¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤âÆ°¤¤Î¸úÎ¨À¤ò¹â¤á¤ë¡ÖBC¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡×¤Ë¤è¤ë¸ÆµÛË¡¤ä¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¥ê¥ó¥°¤Ø¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ëÎý½¬Ë¡¤ÇÆ±¤¸ÌðÅÄ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¡£Æá¿ÜÀî¼«¿È¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÂ³¤¯¤«¡¢Ìä¤ï¤ì¡Ö¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Å·ÄÅ¡¦ÌÚÂ¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¥¨¥í»í¶ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¶õ°Ì¤Î²¦ºÂ¤òÁè¤¦°æ¾åÂó¿¿¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¡£²¼ÇÏÉ¾¤ÏÄã¤¤¤¬¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¶¯¤¤¼ÔÆ±»Î¤¬Àï¤¦¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¡£Æá¿ÜÀî¤Ë¤Ï²¿¤«¤òµ¯¤³¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢§Å·¿´¤ÎÍ©ÎîÈ¯¸À¡¡9·î25Æü¤Î°æ¾åÂó¿¿ÀïÈ¯É½²ñ¸«¤Ç¡ÖÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ±¶ç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤ÎÉð»Î¤ÇÇÐ¿Í¤Î²£°æÌéÍ¡Ê¤è¤³¤¤¡¦¤ä¤æ¤¦¡Ë¤Î¡Ö²½¤±Êª¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤Î¶ç¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤µ¤ì¡¢Í©Îî¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¼Â¤Ï¸Ï¤ì¤¿¥¹¥¹¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£ÉÝ¤¬¤é¤»¤ëÀµÂÎ¤¬¼ÂºÝ¤Ï¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀèÆþ´Ñ¤Ë¤è¤ë¶²¤ì¤ä¸í²ò¤ò¸«Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¶µ·±¤È¤·¤Æ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÔÁê¼ê¿Ø±ÄÁ°¤Ç¥¬¥ÁÎý½¬¸ø³«¡ÕÆá¿ÜÀî¤ÏÂó¿¿¿Ø±Ä¤ÎËÌÌî¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤é¤¬»ë»¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¹±Îã¤Î¡È¥¬¥ÁÎý½¬¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥Ã¥¯»þÂå¤òÄÌ¤¸¤Æ¤âÁê¼ê¿Ø±Ä¤ÎÁ°¤Ç¤Î¸ø³«¥¹¥Ñ¡¼¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÊÌ¤Ë±£¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤´é¡£¡Ö¡ÊÂç¶¶¥¸¥à¤Î¡ËÀÖ¤¤¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤Ç¡È¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡ª¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤Ê¡£¿·Á¯¤À¤Ã¤¿¤·¡ÊÁê¼ê¿Ø±Ä¤Î¡ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ¾Íµ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£