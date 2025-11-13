牝馬中距離頂上決戦「第50回エリザベス女王杯」の最終追いが12日、東西トレセンで行われ、昨年のグランプリホース、レガレイラが素軽い伸び脚を披露。1番人気に支持されながら5着に敗れた昨年のリベンジへ好仕上がりをアピールした。舞台となる京都競馬場では、史上初となる競馬場での将棋の公式戦「第38期竜王戦7番勝負」の第4局が、藤井聡太竜王（23）＝王将など6冠＝が、挑戦者・佐々木勇気八段（31）を迎えて開催されているが、週末はレガレイラがG1・3勝目を飾り「女王」の称号を手に入れる。

【戸崎に聞く】

――前走オールカマーを振り返って。

「ゲートの中は僕が乗せてもらった中で一番うるさくなってしまい、スタートがうまくいかなかった。後ろからリズム良く行こうと切り替え、道中のリズムは良く、手応え十分に走ってくれた。4コーナーで仕掛けての反応も良く、力を出し切れたと思います」

――今回の状態は？

「スタッフとも話をして、前走よりもまたさらに良くなっていると聞いています」

――京都2200メートルの印象は？

「直線は長く、しっかり待てるコースなので比較的、乗りやすいかなと思っています」

――4歳秋を迎えての成長は？

「宝塚記念の時は少しノメった走りというか、重心が低い走りで、結果も伴わなかったが、前走はそのあたりが改善されて良くなっていました」

――この馬のストロングポイントは？

「凄く乗りやすい点がいいところ。はじける時の末脚は武器ですね」