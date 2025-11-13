4年契約の最終年を終えたDeNA・桑原が、「駆け込み」で海外FA権を行使した。権利行使の申請期限だった11日までに手続きし、12日にFA宣言選手として公示された。

「自分の野球人生と真剣に向き合い熟考を重ねた結果、後悔なく過ごしたい思いから権利行使を決断しました」とコメント。この日は2軍練習施設「DOCK」で実施している秋季トレーニングには姿を見せなかった。

昨季は26年ぶりの日本一をつかんだソフトバンクとの日本シリーズで、5試合連続打点の新記録を樹立してMVPを受賞した。今季も5年連続100試合以上となる106試合に出場して、打率・284、6本塁打、27打点をマーク。主に1、2番に座り、「ハマのガッツマン」としてチームを4年連続Aクラスとなる2位にけん引した功労者の一人だ。

球団は宣言残留を認める方針で、現在の1億2000万円を上回る年俸での3年以上の複数年契約を準備しているとみられる。獲得するには金銭か人的補償を伴うBランクとみられ、他球団の動向も注目される。10月末には「（DeNAに）愛着は凄くある。街も含めて横浜が大好き」と話していた。楽天・辰己、日本ハム・松本剛に続き、走攻守そろう中堅手が市場に打って出た。（大木 穂高）