「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンが１２日、サンマリンスタジアム宮崎での強化合宿を打ち上げた。巨人・岡本和真内野手（２９）は合流からわずか５日で同僚の信頼を勝ち取り、チームの中心となった。また、井端弘和監督（５０）はピッチコム、ピッチクロックへの適応に一定の手応えを示した。

岡本の熱い気持ちが込められた快音が宮崎で響き続けた。合宿最終日のフリー打撃でバックスクリーン２連発を含めて３０スイングで４本のサク越えを放つなど、順調な仕上がりを確認。強化合宿を打ち上げ、「楽しかったです」と充実の表情で振り返った。

自然と輪の中心になった。家庭の事情で３日目からの参加だったが、合流直後から村林らと打撃談義。合宿期間を通じ「みんなしゃべってくれた」と多くの選手と打ち解けた。森下が「打撃のことを優しく丁寧に答えてもらった。自分が聞くだけじゃなくて、自分のことも聞いてくれたのでお互いに会話しながらできた」と感謝するように、“岡本流”の振る舞いで若手が伸び伸びとプレー、会話ができる環境を醸成。あっという間に距離を縮めた。

一体感づくりにも一役買った。野手と投手のロッカーはエリアが分かれる中、投手側に出向いてコミュニケーションを取り、垣根を取り払った。その姿を見た藤平は「投手にも声かけしてくれて、気遣ってくれた。余裕を感じるというか、すごい選手だと改めて思った。インスタをフォローしたら、『フォロー、ありがとう』とも言ってくれた」と、気さくな人柄に感激した。「引っ張る気持ち？ ないですね」と本人は謙遜するが、大谷らメジャー組が不在の中、抜群の存在感を放ち、わずか５日で“岡本ジャパン”と化した。

２３年ＷＢＣでは世界一に貢献。今オフにメジャー挑戦を目指している状況での合宿参加は、気持ちの表れでもある。米移籍１年目のＷＢＣ出場となれば前回の吉田以来。「それはもちろん。みんなそう（出場したい大会）だと思う」と改めて出場への意欲を語る。

井端監督も「前回を経験してますし」と期待する岡本は、１５、１６日の韓国戦に４番で臨む。ＷＢＣ１次ラウンド第２戦で戦う相手でもあり、主砲は「本戦で戦うチームですし、頑張りたい」と引き締めた。２大会連続世界一へ、大黒柱として先導する。（宮内 孝太）