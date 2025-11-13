広島を戦力外となった山足達也内野手（３２）が１２日、今季限りでの現役引退を表明した。マツダでのトライアウトに参加し、７打数１安打。「家族や知り合いにも『最後』と伝えていた。１本打てて良かった」と、晴れやかだった。

昨年オフの現役ドラフトで、オリックスからカープに加入した。１０月２５日に戦力外通告を受け、翌日には引退を決断したという。「それぐらいやりきった。何とかへばりついて、８年間できた。自分にとっては誇りに思う」。堅実な守備が持ち味だった。オリックス在籍時の２２、２３年には、山本由伸（ドジャース）が２年連続でノーヒットノーラン。ともに守備固めの一塁手として、最後のアウトを完成させたのが山足だった。

プロ生活を含めた野球人生を「栄光１、挫折９」と振り返った。「人生の先輩方のいろんな話を聞いて、今後の人生を決めたい」と納得してユニホームを脱ぐ。（畑中 祐司）

◆山足 達也（やまあし・たつや）１９９３年１０月２６日、大阪府生まれ。３２歳。中学時代にボーイズリーグのオール枚方で全国制覇。大阪桐蔭で１年秋からレギュラー。２年春にセンバツ出場。立命大で大学日本代表。ホンダ鈴鹿を経て、１７年のドラフト８位でオリックス入り。２４年オフに現役ドラフトで広島移籍。通算成績は２９４試合で打率１割９分２厘、４本塁打、２４打点。年俸１９００万円。１７４センチ、７６キロ。右投右打。既婚。