タレントのはなわが新購入した高級車を披露し、反響を呼んでいる。

はなわは１３日までにインスタグラムで「【新車購入】はなわ新車買う ＃新車 ＃アルファード ＃トヨタ」と人気車種をゲットしたことを明かし、運転姿をアップした。

ＹｏｕＴｕｂｅでは車を買いかえた経緯を説明。４年半以上前にベンツのゲレンデを購入したが、車高があるため、祖母が１人で乗り降りできなくなってしまったという。そこで選んだのがアルファードのエグゼクティブラウンジ。公式サイトによると税込み価格が８６０万円以上という高級車で、さらにトヨタの純正エアロ「モデリスタ」を取り付けた。

はなわは「すげーかっけぇ、マジで！やばいな！」と興奮。ファンも「おお！カッコいい！」「ばあばのためになんて優しい」「えぐ！！」「やばすぎ！笑ちょーかっこいい」「一番いいランク！」「最高のファミリーカーですね」などの声を寄せていた。

はなわは２０００年に妻の智子さんと結婚し、３人の息子がいる。長男は結婚し、すでに孫も誕生している。１１日には都内で行われた「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー ２０２５」記者発表会に夫婦で出席し、芸能部門での受賞に「ドッキリじゃないかと」と喜びを語っていた。