マシュー・マコノヒー“AIで自身の声を再現”プロジェクトに参加、商業展開へ
俳優のマシュー・マコノヒー（56歳）が、AI音声企業ElevenLabsと提携し、自身の声をAI技術で再現するプロジェクトに参加した。マシューは2022年から同社と関わりを持ち、出資もしている。
マシューは声明で「初めて話した時から、ElevenLabsの技術が日常的に使われる製品へと進化していることに感銘を受けた」とコメント。自身のニュースレターを通じて、物語や考えを「自分の声」で届けることを目指しており、今回の提携によりスペイン語版の音声配信が可能となった。
マシューは「音声技術に取り組むすべての人へ。あなたたちは、人間らしさそのものである声を通じて、スクリーンから目を上げてつながる未来を創っている」と呼びかけている。
ElevenLabsは、著名人の声をAIで再現し、ライセンス管理のもとで商業利用できる「Iconic Voice Marketplace」を立ち上げており、マイケル・ケインも同社と提携。ケインは「ElevenLabsは誰もが声を届けるためのツールを提供している」と称賛している。
マシューは声明で「初めて話した時から、ElevenLabsの技術が日常的に使われる製品へと進化していることに感銘を受けた」とコメント。自身のニュースレターを通じて、物語や考えを「自分の声」で届けることを目指しており、今回の提携によりスペイン語版の音声配信が可能となった。
ElevenLabsは、著名人の声をAIで再現し、ライセンス管理のもとで商業利用できる「Iconic Voice Marketplace」を立ち上げており、マイケル・ケインも同社と提携。ケインは「ElevenLabsは誰もが声を届けるためのツールを提供している」と称賛している。