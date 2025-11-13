インスタグラムで公開

米大リーグのドジャースはブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）を制し、2年連続世界一に輝いた。スポーツ用品大手のナイキはLA専門インスタグラムで、リリーフとして優勝に貢献した佐々木朗希投手らの写真を使った巨大ビルボード制作の様子を公開。現地ファンの注目を集めている。

名シーンが壁画で蘇った。ナイキのLA専門インスタグラムとグラフィティ・アーティストのダニエル・「チャカ」・ラモス氏のインスタグラムは共同投稿にて、「ダブルプレーで2連覇。この街のために。チャカ最高。ドジャース最高」と記して、写真と動画を公開した。

壁面にスプレーで大きく描かれたドジャースの選手たち。中にはクローザーとして試合を締めくくり、ウィル・スミス捕手と抱き合いハイタッチを交わす佐々木の姿も。マンシーの壁画には、「ダブルプレーで2連覇」の文字も添えられている。

壁画は、先日公開されたビルに吊るされた山本由伸投手の作品など、ロサンゼルスの街のさまざまな場所に登場。動画では、圧巻の制作過程も公開されたが、佐々木をはじめ、突然壁画になった選手たちに、現地ファンからは様々な声が上がった。

「バイラロ・ロッキー」

「伝説級!!!」

「これ全部大好き」

「Tシャツにして!!!!」

「落書きがなければLAじゃないよね」

「お願い。ポスターにして」

「超LAっぽくて、完全にハマったわ」

佐々木はポストシーズン9試合に救援登板し、10回2/3を投げて1失点。防御率0.84で3セーブ、2ホールドをマークした。



（THE ANSWER編集部）