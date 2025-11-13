山口もえ、子ども3人分の“ボリューム満点”手作り弁当に驚がく「わぁ！こんなお弁当作ってくれるお家の子に生まれたかった」
タレントの山口もえ（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。“ボリューム満点”な手作り弁当を公開した。
【写真】「めっちゃ美味しそう」ボリューム満点な山口もえの手作り弁当（全10枚）
山口は「お弁当たち」と書き出し、3人分が並んだ手作り弁当の写真を複数枚アップ。「今朝は真鯛とサーモンを照り焼きにして丼にしたよ」とつづり、色鮮やかなに盛り付けられた弁当を紹介している。
続けて「最近はもっぱら丼もの多めです 長男がお弁当だけでは足りないというので おにぎりやバナナやウィダインゼリーも持たせるようになりました 中学生の食欲ってすごい」とコメントし、長男の旺盛な食欲に驚く様子を見せた。
さらに、たっぷり詰めた弁当箱に加え、おにぎりや果物を添えたバリエーション豊かな日々の手作り弁当を披露している。
食べ盛りの子どもを育てる山口の弁当に、近藤千尋が「た、たべたい、、」と反応したほか、ファンからは「わぁ！こんなお弁当作ってくれるお家の子に生まれたかった」「お弁当とても美味しそうですね」「めっちゃ美味しそうなお弁当達」などの反響が寄せられていた。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。なお、長女は高校生、長男は中学生、次女は小学生。
