新庄ハム　勝負の5年目へ　注目の正捕手争い　バラエティ豊かな顔ぶれに注目　「次世代捕手」や「打てる捕手」の存在感

進藤はポストシーズンでも存在感を示した（C）産経新聞社

ソフトバンクの日本一で幕を閉じた今年のプロ野球。一方、パ・リーグを盛り上げたのは2年連続リーグ2位となった日本ハムの戦いぶりだろう。

リーグ覇者のソフトバンクと戦ったCSファイナルSでは3連敗してから3連勝で“逆王手”をかけるなど、シーズンを最後まで盛り上げた。

【動画】「ダルビッシュみたいな風格」日本ハム・達孝太のヒーローインタビュー

目指すリーグ優勝、日本一は来季への宿題となったが、今季も新たな戦力の台頭が光った。2年目捕手の進藤勇也もその1人だ。

今季、出場試合はわずか13試合に留まるも、印象的なパフォーマンスで存在感を示した。



5月21日のソフトバンク戦（エスコンF）では先発の北山亘基とバッテリーを組んで9回1失点10奪三振の完投勝利をお膳立てする好リードを見せたほか、シーズン終盤の9月27日のロッテ戦（ZOZOマリン）でも、先発した達孝太をプロ初完封に導くなど、先発陣の好投を引き出すリードを見せたのだ。

勢いを維持して、ポストシーズン初出場となったソフトバンクとのCSファイナルSでも、達とのバッテリーで第1戦、さらに大一番となった第6戦にも「8番・捕手」でスタメン起用されるなど、学びの多い1年となった。

着々と投手王国を築いているチームの捕手ポジションにおいて、今季最も多くマスクを被ったのは田宮裕涼の73試合、続いて伏見寅威が62試合と続く。

さらには今季序盤に捕手としての出場も多く、打撃では4番も務めた郡司裕也など日本ハムの正捕手争いはし烈を極める。