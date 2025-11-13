「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）

阪神の藤川球児監督（４５）が１２日、体力強化を目的に考案した新メニュー「クロスカントリー」を投手陣に課した。サブグラウンドを周回した後に、安芸市営球場の名物である急勾配の階段と坂を駆け上がる、１周約１・４キロで高低差約５０メートルのコースを４周。沿道の虎党から声援を浴びながらの超ハードトレーニングとなった。ブルペン入り後に臨んだメンバーも多く、「キツかった！！」と異口同音にへばりきった。

発案者である藤川監督は、「反復練習する体力が必要。技術を磨けるような期間というのは人間には限られているので」と指摘した。体力十分の若手時代に追い込む必要性を訴え、「若い時にやった鍛錬を、体が動かなくても頭で動かせるようになるのが、ベテランになっていける選手」と主張。「選手寿命の長い選手になるためには、この時期がすごく大事」と若虎にハッパを掛けた。

試練のクロカンはブルペン投球が長引いた工藤以外で一斉スタート。２１分３０秒で１着だった富田は「階段もキツいですし、その後の坂が乳酸がたまってキツい」と漏らしつつ、「いろんな体力のつけ方はあると思うんですけど、こうやってつける体力もすごくいい」と効果に期待した。“球児流発想”で生まれた新メニューが、息の長い選手育成の礎となる。