阪神ドラ1の立石正広がベテラン女優と「偶然」の出会い 愛犬との3ショットに「すごい繋がり」「犬好きな人は絶対いい人」
阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広(C)産経新聞社
10月23日のドラフト会議で阪神から1位指名を受けた立石正広（創価大）が、大女優と遭遇した。高橋ひとみが11月13日までに、自身のインスタグラムを更新。愛犬で「柚」という名前のゴールデンレトリバーと、立石を交えた3ショットを投稿し、反響を呼んでいる。
【写真】高橋ひとみが投稿した愛犬と立石正広を交えた3ショットを見る
高橋は「2025年阪神タイガース ドラフト1位指名 立石正広選手に偶然、お会いしました」と報告。投稿された写真では、高橋も立石も満面の笑みを浮かべている。
立石が「柚」の首元を触ったり、ともにカメラ目線のカットも掲載された。高橋は「立石さんは犬が大好きだということで柚のことをとってもかわいがっていただきました みんなでパチリ」と説明し、感謝をつづった。
まさかの出会いに、フォロワーも大興奮。「立石選手と柚子ちゃんラブラブで2人とも可愛い」「柚ちゃん イケメン選手と出会うなんていいねぇ」「すごい繋がり」「素敵なスリーショット」「犬好きな人は絶対いい人」といった感想が寄せられた。
また、私服姿の立石に気づいた高橋の慧眼にも喝采が集まっている。SNS上には「私服のときに気づくのレベル高いよ」「高橋ひとみさんは、野球好きなのかな？ドラフト指名された人を知ってたのか？」「立石選手の顔をよくご存じで」など驚きの反応が相次いだ。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］
