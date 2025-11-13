「エイブル トライアウト ２０２５」（１２日、マツダスタジアム）

日本プロ野球選手会が主催した「エイブルトライアウト２０２５〜挑め、その先へ〜」が１２日、マツダスタジアムで行われ、３８人が参加した。選手会主催として初の開催で、ファンや関係者ら４１７４人が来場。前阪神・森木大智投手（２２）は最速１４９キロの直球やツーシームなどを駆使してＮＰＢ復帰へアピールした。

初球から勢いよく投げ込んだ。森木は２カ月ぶりの実戦で、成長し続ける姿を見せた。先頭の前広島・松山にいきなり最速１４９キロをマーク。中前打を打たれたが、直球の威力は健在だった。前広島・山足には新たに習得したツーシームで遊ゴロに抑え、晴れやかな表情でマウンドを降りた。

戦力外通告を受けてから１カ月半の間、右腕の心の炎が消えることはなかった。「今シーズン中よりはいい姿を見せたい、少しでも成長した姿を見せられるようにと強い思いを持ちながら過ごした」。キャッチボールで時折投げていたツーシームの変化量が最近になって大きくなり、実戦で使うことを決意。「キャッチボールから見直した」と、直球と新球に磨きをかけて臨んだ。

２０２１年度のドラフト１位で阪神に入団したが、結果が出ず、悔しさもあった４年間だった。それでも「まだまだ伸びしろがあると再確認できた」。今後はＮＰＢ復帰を目指しながら、社会人野球なども視野に入れていく。「まだスタート。世界一の投手になる目標は変わらない」。虎のドラ１は新たな道へ進むべく吉報を待つ。