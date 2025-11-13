陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（30＝長谷川体育施設）が12日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。スマートフォンの使用時間を明かした。

今回は「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」と題して放送された。自身は「スマホ依存してるタイプだと思います」とし「スクリーンタイム時間が約9時間ぐらい」と長時間使用していることを明かして驚かせた。

ただ、使用方法は「特殊な使い方をしてて」とスポーツ選手らしく「練習とかの参考にするためにSNSで検索をかけたりとかして。寝る前とかも海外選手のレース動画を見てイメトレをして」と説明した。

また、寝る直前に海外選手のレース動画を見ることにより「アドレナリン出すぎて寝られない…みたいな」と悩みも伝えた。これにMCの上田晋也が「寝る直前まで見てたら夢とかで結構出てきたりするんじゃないですか?走ってる」と尋ねた。

中島は「目をつぶっても“バーン”って鳴るんですよ」とスタート音が頭に鳴り響くとし「スタートの音でイメトレをしてるから全然寝られない」と笑った。