◇国際親善試合 日本ーガーナ（2025年11月14日 豊田ス）

日本代表は12日、国際親善試合2試合に向けて千葉市内で調整した。初招集のMF北野颯太（21）が全体練習に合流。香川真司、南野拓実の系譜を受け継ぐC大阪アカデミー出身の逸材が代表デビュー、その先のW杯出場のチャンスをつかみ取る。

今夏に欧州へと渡った21歳が、A代表デビューを心待ちにしている。北野は「最初、候補に入ってるって連絡受けたときはビックリして選ばれたときは凄くうれしかった」と初々しい。当然、視線の先は来年のW杯出場ももくろむ。

オーストリア1部では今季4得点2アシストを記録。一時はベンチを温め雌伏の時を過ごすも、その間に自らに矢印を向け定位置を奪い返した。「守備の強度や球際の激しさが足りないと気付いた。自分と向き合ってプレーの幅を広げて乗り越えた」と言う。

香川、南野と日本代表でも10番を背負った先輩の系譜を継ぐ。自身と同じC大阪→ザルツブルクを経て世界に羽ばたいた南野は、北野を「僕を超えていく選手だと思います」と評する。偉大な先輩らに似て「狭いスペースでボールを受けたり、ゴール前に入っていく最後のクオリティー」が持ち味だ。

初招集の後藤らと同じく93年Jリーグ開幕以降では最年少となるデビュー弾を狙う。

◇北野 颯太（きたの・そうた）2004年（平16）8月13日生まれ、和歌山県有田市出身の21歳。C大阪アカデミーではU―18からU―23に飛び級。C大阪U―23の一員として20年10月にJ3でデビュー。22年にトップに2種登録され、17歳6カ月6日で迎えた22年開幕節の横浜M戦でJ1デビュー。今年6月にオーストリア1部ザルツブルクへ完全移籍。世代別は23年にU―20日本代表に選出され、U―20W杯出場。1メートル72、60キロ。利き足は右。