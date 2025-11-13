「阪神秋季キャンプ」（１２日、安芸）

阪神の工藤泰成投手がブルペンで３００球を投じた。藤川監督は工藤につきっきりで指導。１球ごとにアドバイスをする姿やうなずく姿も見られた。また、「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日、発表され、阪神からは村上頌樹投手（投手部門）、坂本誠志郎捕手（捕手部門）、大山悠輔内野手（一塁部門）、中野拓夢内野手（二塁部門）、佐藤輝明内野手（三塁部門）、近本光司外野手（外野部門）、森下翔太外野手（外野部門）が受賞した。７人の受賞はセ・リーグ史上最多。藤川監督は「凡事徹底でやっていますから。素晴らしい」と絶賛していた。藤川監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−工藤がブルペンで３００球。反復練習で体に覚え込ませた。

「投げ込めるピッチングフォームになりつつあったので。今までのフォームだったら無理だと思いますけどね、体が動けるような動きになってきたので、それでいけたんじゃないですか」

−ゴールデングラブ賞を７選手が受賞した。

「当たり前のことを当たり前にやっていく、凡事徹底でやっていますから。それができる選手、コンディションを整えることができる選手がゲームに出る、ということですよね。その中に心の揺れ動きもなかったというところで、グラウンドでざわつくようなプレーがなかったというか。素晴らしいと思います」

−最終クールにもクロスカントリーを。

「その練習の目的っていうことですね。ランニングが大事なんじゃなくて、ランニングする理由っていうのが（大事）」