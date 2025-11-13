守備のベストナインを選ぶ「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」が１２日に発表され、阪神の森下翔太外野手（２５）は自身初の獲得となった。「素直にうれしいです」。強肩を武器にリーグ最多の４補殺を記録。打撃での貢献が注目されがちだが、外野守備でもチームの危機を救ってきた。

印象的なのは７月１３日のヤクルト戦（甲子園）でのレーザービーム。１点リードの九回１死二、三塁で右飛を捕球し、本塁にノーバウンド送球。三塁走者を刺し、価値ある１勝に導いた。オフから掲げてきた守備力の向上。「キャンプから筒井コーチとやってきた」と努力が実を結んだ。

「近本さんとの横のつながりもあった。サポートがあって、自信を持ってできた部分もある。その経験をまた来年以降、自分の技術として落とし込んでいきたい」

初受賞で満足することはない。「今年だけじゃなくて、来年以降も狙っていきたい。どのポジションになっても、ゴールデングラブが狙えるような選手になっていきたい」。外野手から２人同時選出は球団史上初。来年も鉄壁外野陣の一角を担う。