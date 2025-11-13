阪神からドラフト２位指名を受けた谷端将伍内野手（２１）＝日大＝が１２日、東京都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円で仮契約を結んだ。憧れの選手だった、デイリースポーツ評論家の金本知憲氏から激励のサインを受け取り、決意を新たにした。期待の即戦力は“アニキ”のようなチームの顔に成長する。（金額は推定）

大好きだったスーパースターからのサイン色紙を手に、谷端の表情が一瞬で少年のようになった。「ありがとうございます。頑張ります！」。大ファンだった金本氏からの贈り物。タテジマに袖を通す実感が、より一層湧いてきた。

テレビで阪神戦を見ているとき、幼心ながら金本氏の打撃に引きつけられた。そこから時を経て、同じプロの世界へたどり着いた。長く野球を続け、２０００安打を目標に掲げる谷端にとって目指すべき存在だ。

一番のアピールポイントは「広角に長打を打てる」ことと「勝負強さ」。さらには二塁、三塁と内野を本職としながら、外野も守れる点だ。大学では、全体練習後に居残りで守備練習をするのが日課だった。

守備では高い壁が待っている。この日、発表されたゴールデングラブ賞には阪神から７人が選出された。二塁・中野、三塁・佐藤輝の名前もある。「雲の上の存在」と、現時点でのレベルの差は十分に理解している。

その上で「中野さんにはボールの見方を聞きたい」と早くも前のめり。「先輩方に負けないように、レギュラーをつかみ取れるように、強い気持ちを持って頑張りたい」と力を込めた。

即戦力として期待される中、１年目の目標について「まずは開幕１軍」とターゲットを定めた。偉大な背中を追いかけながら、阪神を代表する選手に成長していく。

【谷端アラカルト】

▽谷端将伍（たにはた・しょうご）

◆生まれ ２００４年３月１７日生まれ。石川県白山市出身

◆家族構成 父、母、姉

◆サイズ 身長１７８センチ、体重８０キロ

◆血液型 Ｂ

◆投打 右投げ右打ち。主に二塁、三塁を守り、外野経験もあり

◆球歴 東明小１年から松任ブルーウイングスで野球を始め、星稜中では軟式野球部に所属。星稜では２年秋からベンチ入り。日大では１年春にデビューし、３年時は春秋連続で首位打者。今夏の日米大学選手権で大学日本代表を経験。１部での通算成績は打率．２８３、６本塁打、２８打点

◆足 ５０メートル走６秒２

◆遠投 １１５メートル

◆趣味・特技 運動すること、特にサッカーが好き

◆座右の銘 「執念」。何事にも流されずにとにかく食らいついてという意味で、野球以外でも心がけている

◆好きな芸能人 ダイアン・津田。お笑いは時々見ている