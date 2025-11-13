来季2年目に向かう阪神・工藤が、高知・安芸秋季キャンプ第3クール2日目の12日、ブルペンで300球の投げ込みを敢行した。100球ほどの予定でスタートしたが、藤川監督がそばに立って指導を始めると200、250と球数が進み、297球をカウントしたときに「あと3球！」の声がかかり、完走した。

途上では、藤川監督から腰のベルトを持ち上げられ、踏み出す左足の着地点が「前に出てる」と助言を受け、リリースポイントもチェックされ、「筋肉つけすぎ。野球の筋肉をつけろ」とも指摘された。約90分間の投げ込みを「（今までは多く投げても）100球くらい。300球投げたことで得られたものもあった。監督に指導していただいていることもうれしいです」と充実の表情で振り返った。

指揮官は「投げ込める投球フォームになりつつあったので、いけたんじゃないですか」と反復練習で体に染みこませた狙いを説明。最速161キロ右腕は、今季18試合0勝2敗、防御率3・31に終わった。チームの補強ポイントの「救援右腕」の候補として期待するからこその、英才教育と言えた。