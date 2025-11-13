「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の受賞者が１２日に発表され、楽天の辰己涼介外野手（２８）が５年連続５度目の選出となった。守備の栄誉である賞を受けて喜びの言葉とともに、今月末に行われる表彰式でのパフォーマンス予告を行った。

報道陣を前にしばしの沈黙で考え込むと、言葉を発した。「あれを超えるしかない。もう出し切った感はあったんですけど、今年もありがたく賞をいただいたので、期待に応えられるように頑張りたい」。脳裏に浮かぶのは度肝を抜いた昨年の表彰式の光景だった。

上下金の衣装に加えて顔、手、髪まで金一色に染め上げた特殊メークで登場。完成までに約１時間かかったという完全な金スタイルで会場を沸かせていたが…。果たして今年のプランは−。

「もう１年寝かせているものがあるので、それをやるだけなんですけど」と内容こそ非公開だが、演出は想定済み。「あれ（昨年）を超えるっていうのは意識して考えたつもり。喜んでもらえたらいいと思います」。予想を超えていくことが辰己の真骨頂だ。来たる表彰式へ、乞うご期待。